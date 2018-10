Andreas Viestad: – Hvordan vi forholder oss til gresskar skremmer livet av meg

Over 1000 tonn med gresskar blir solgt i ukene før halloween, ifølge Opplysningeskontoret for frukt og grønt.

Det er et sted mellom 200.000 og 250.000 gresskar, men nesten like mange blir kastet like etter.

– Hvordan vi forholder oss til gresskar skremmer livet av meg, sier Andreas Viestad.

Han er matskribent og jobber ved Geitemyra, et matkultursenter for barn. De har satt seg som mål å redde gresskaret fra søpla.

Men Viestad blir ikke skremt av at gresskarene blir til dødningslignende hoder. Han blir skremt av at gresskarene bare blir brukt til pynt mens innmaten ofte blir kastet.

– Det handler om vårt forhold til mat. Gresskar er en råvare som kan brukes til god mat, sier han.

VIL REDDE GRESSKARET: Andreas Viestad sier gresskar kan brukes både i supper, curry, iskrem og gløgg. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Derfor har Geitemyra undervist i gresskar når barn og unge har vært på besøk den siste tiden.

– Når de får lage mat med våre økologiske gresskar, får de ofte en aha-opplevelse.

Og nå deler de også oppskriftene med oss! God appetitt!