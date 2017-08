Amerikanere interessert i Stabæk

Amerikanske investorer skal være interessert i å investere i Stabæk Fotball AS, ifølge Budstikka. Investorene hadde et møte med utsendte fra klubben, varaordføreren og en norsk investor i juli. Ifølge avisen ble amerikanerne lovet at det skal bygges en ny stadion på Nadderud på kommunens regning.