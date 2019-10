Ambulansekapring i Oslo: – Jeg fikk panikk

–– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre jeg, og var skikkelig redd, sier Souleymane Diarra.

På Torshov og Sandaker utspilte det seg et drama tidlig tirsdag ettermiddag. Diarra, som bor på Torshov, fikk panikk mens politiet skjøt mot den siktede mannen.

– Jeg hører bråk så ser jeg en politibil komme kjapt og at ambulansen prøvde snu og kjøre en annen vei, sier Diarra.

Utenfor leiligheten skyter politiet mot den stjålne ambulansen.

– Jeg hørte skyting mot ambulansen og får skikkelig panikk. Særlig fordi eldstedatteren min går på skolen rett rundt hjørnet, og minste jenta mi er i barnehagen rett ved, sier han.

Gjemte seg i én time

To personer er pågrepet etter dagens hendelse. En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter at han kapret ambulansen og kjørte på flere personer på Torshov. Han er en tidligere kjenning av politiet.

Like etter klokken 16.00 tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at en 25 år gammel kvinne var blitt pågrepet i saken. Hun er for siktet for å ha hatt et ulovlig skytevåpen.

Etter det NRK erfarer var den 25 år gamle kvinnen inne i butikken Bogerud tekstil i én time før hun ble pågrepet.

Det skal ha vært en butikkansatt som kontaktet politiet om kvinnen.

BUTIKKANSATT VARSLET POLITIET: Maia Jonassen Tollestrup jobber på en butikk i nærheten av den siktede kvinnen ble pågrepet. Foto: Anders Fehn / NRK

Maia Jonassen Tollestrup jobber på bakeriet like ved butikken der den siktede 25 år gamle kvinnen ble pågrepet.

– Jeg så at hun ble eskortert ut av flere uniformerte politimenn. Hun hadde hetta over hodet. Det var ikke spesielt dramatisk, sier Tollestrup.

Hun forteller NRK at hun holdt seg orientert om saken via media, og at hun tenkte tanken om at kvinnen kunne være inne på senteret.

– Det var litt ekkelt, men jeg ble lettet da hun ble pågrepet, sier Tollestrup.

Folk søkte tilflukt

Lyden av skudd og mange politifolk i gatene skremte folk som oppholdt seg på Torshov tirsdag.

Jan Strøm-Larsen var på jobb i kjøttbutikken Strøm-Larsen i Vogts gate da han hørte skudd.

– Det virket kaotisk i starten. Folk som ble redde kom inn i butikken, og vi holdt oss der.

Strøm-Larsen sier de kjapt forstod alvoret.

– Norsk politi har jo ikke for vane å løsne skudd. Det var uvirkelig, sier Strøm-Larsen.