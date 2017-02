Ambulansebil i kollisjon i Oslo – to skadd

Det opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkeli i Oslo politidistrikt.

– Det vi vet så langt, er at det er to biler som har kollidert. Den ene er en lederbil for ambulanse som var på vei til en brann i Konows gate, og den andre er en personbil. Under kollisjonen kjørte personbilen på en fotgjenger, sier han.

Føreren av personbilen har lettere skader, mens fotgjengeren er moderat skadd. Førerne av ambulansebilen er ikke skadd, og det var heller ikke pasienter i bilen.

– Fotgjengeren blir behandlet i ambulanse nå og blir sendt videre til Ullevål sykehus, sier Stokkeli.

– Det er trolig ingen personskader, sier innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland til NRK.

Det er også en del materielle skader på kjøretøyene. Politiet vet foreløpig ikke hva som har forårsaket kollisjonen, men opplyser at politiet snakker med vitner på stedet.