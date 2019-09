Alvorlig trafikkulykke på E6 i Oslo

Vegtrafikksentralen meldte om ulykken klokken 17.00 fredag ettermiddag. De ber nå folk på veien om å følge med slik at nødetatene kommer frem til ulykkesstedet.

– Flere personbiler er involvert. Vi anser dette som en alvorlig trafikkulykke, sa operasjonsleder i Oslo-politiet, Marianne Heidenstrøm til NRK i 17-tiden.

Ifølge politiet har ulykken skjedd ved avkjøringen til Karihaugen. Sydgående løp er helt stengt og trafikken går sakte forbi i høyre kjørefelt i nordgående retning.

– Det har vært en trafikkulykke der to biler har krasjet. De kjørte på E6 mot Oslo der en av bilene, en lastebil har veltet over i motgående kjørefelt, og landet oppå en bil som kjørte ut av Oslo, sier Kjell Jan Kverme, innsatsleder i Oslo-politiet.

Dette førte til at en person i bilen, som lastebilen veltet over, satt fastklemt. Brannvesenet jobber lenge for å få personen fri.

Flere personbiler var involvert i ulykken.

Fredag kveld sier politiet til NRK at de tre skadde betegnes som stabile og våkne alle sammen.

To til traumemottak

Det er store materielle skader på ulykkesstedet, og pasienter har sittet fastklemt, ifølge helsepersonell på stedet.

– I utgangspunktet så er det en alvorlig ulykke, så vi har valgt å kjøre to pasienter til traumemottaket på Ullevål sykehus og en pasient til Ahus, sier Atle Frøberg, innsatsleder Helse.

LANGE KØER: E6 er i ettermiddag preget av lange køer. Politiet tror begge felt vil være helt åpne fra klokken 19.00 fredag kveld. Foto: Fouad Acharki / NRK

Påvirker trafikken

I åtte-tiden fredag kveld skal trafikken være i gang igjen. Ifølge Vegtrafikksentralen er det grei flyt i trafikken, men fortsatt kø.

Hvis man vil unngå veien er en alternative ruter å kjøre riksvei 163 Østre Akerveg og riksvei 4 Trondheimsveien.