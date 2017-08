Altfor lenge å vente på toget

I 2021 skal Follobanen stå ferdig. Jernbaneutbyggingen til nesten 30 milliarder kroner skal halvere kjøretiden mellom Oslo og Ski, men på Østfoldbanen sør for Ski, kan det ta mange år før de reisende merker noen forskjell.

– Jeg synes det jo er tragisk at de bygger ny og kostbar tunnel uten at vi får flere avganger, sier Tor-Inge Kristoffersen som vi treffer på perrongen på Vestby stasjon.

Togpendler Tor-Inge Kristoffersen i Vestby hadde regnet med minst halvtimes-avganger når Follobanen står ferdig, men den gang ei. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Han har fått med seg oppslagene som sier at det ikke vil bli hyppigere togavganger på hans stasjon før i 2027.

–Avganger en gang i timen er liksom litt for lite. Jeg hadde håpet på to ganger i timen eller oftere, sier pendleren oppgitt.

– Går ikke an!

Også ordføreren i Vestby er svært skuffet.

– Vi har 1500 mennesker som reiser fra Vestby stasjon hver dag, 800 reiser fra Sonsveien, mens 2000 personer tar toget fra Ås, sier Tom Anders Ludvigsen.

– Men de siste nyhetene fra Follobanen er altså at vi ikke kan regne med å få raskere eller oftere togavganger til Ås og Vestby før 2027. Det går ikke an, sier han med ettertrykk.

Sammen med ordførerkollegaen fra Ski, Tuva Moflag (Ap) har Ludvigsen forslag til tiltak som skal få en satsing på skinner tidligere enn det.

– Må stoppe ved stasjonene

1500 passasjerer tar toget herfra daglig. Det til tross for at det stort sett er timesavganger ved Vestby stasjon. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det raskeste tiltaket vil være å få alle persontogene til å stoppe ved stasjonene. I dag er det tog som kjører forbi Ås og Vestby uten å ta opp passasjerer, sier Moflag.

– For det andre må vi få et bedre togtilbud sørover fra Ski når Follotunnelen er ferdig. Og for det tredje må vi få på plass et hensettingsspor eller vendespor i Vestby – slik at kapasiteten på sporene kan økes, sier Ski-ordføreren.

Tar sorgene på forskudd

Etter at Aftenposten først fortalte at det ikke lå an til en eneste ny togavgang sør for Ski før i 2027 – har det vært en storm av klager fra politikere både lokalt og på riksplan. Men nå rykker samferdselsministeren ut og avdramatiserer.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener det ikke blir ti år å vente på bedre togtilbud i Vestby og Ås. Foto: Espen Breivik / NRK

– Jeg mener at her er man ute og tar sorgene på forskudd. Kan skjønne vi skal få forbedringer før det har gått ti år, slår Ketil Solvik-Olsen fast.

Nå må vi få ferdig Follobanetunnelen først, og det tar noen år, men når den er koblet på så vil vi umiddelbart prøve å få flere togavganger. Våre kalkyler tyder på at det vil være klart i 2024. Da kan vi få flere tog i vanlig rutetabell og i rushtida, sier ministeren fra Frp.