Alt klart for 177 kroner i bomringen

Alt er nå klart for tredoble takster i bomringen når Oslo-lufta er som dårligst. En motvillig samferdselsminister understreker at såkalte beredskapstakster er noe Oslo kommune og Akershus fylkeskommune selv har bedt om.

– Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, men politikerne i Oslo og Akershus bør tenke seg nøye om før de griper til dette nye verktøyet, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Helsefarlig NO 2

Han godkjente i dag forskriften som gjør at dieselbiler i rushtiden må ut med 177 kroner i bomringen når konsentrasjonen av helsefarlig NO 2 i Oslo-lufta overskrider et visst nivå.

Beredskapstakster lette kjøretøy (under 3,5 tonn) Bensin/ladbar hybrid Diesel Utenom rush 132 kroner 147 kroner I rush 162 kroner 177 kroner

Beredskapstakster tunge kjøretøy (over 3,5 tonn) Euro 6 Euro 5 og eldre Utenom rush 306 kroner 489 kroner I rush 396 kroner 579 kroner

Men i pressemeldingen argumenterer Frps samferdselsminister imot tiltaket han selv har godkjent.

– Vask heller veiene

– Det finnes et mangfold av virkemidler som bidrar til bedre luftkvalitet og som ikke straffer innbyggerne økonomisk for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle, understreker Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Blant positive virkemidler er bedre renhold av veiene slik at svevestøvet blir redusert. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy, sier samferdselsministeren.

Matt av skuespillet

Det er en argumentasjon som får Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann i Oslo bystyre, Andreas Halse, til å sukke oppgitt.

– Jeg blir matt av det skuespillet vi stadig opplever om luftforurensningen i Oslo fra Frp. En sjelden gang er lufta så dårlig at vi må gjøre noe akutt. Beredskapstakstene er det beste verktøyet vi har på disse dagene, sier han.

Miljø- og samferdselstalsmann i Oslo bystyre, Andreas Halse (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

Halse er glad for muligheten til å ta i bruk akutt-takstene, men kaller samferdselsministerens alternative forslag «pjatt».

– Når han skal gi eksempler, nevner han to tiltak som ikke virker. Vasking av gater hjelper dessverre ikke mot en gass som nitrogenoksid, og vi kan ikke be Ruter stille med 1.500 elbusser i morgen, sier Andreas Halse.

En dag sist vinter

Ordningen med tredobbel takst på dager der varsellampene lyser rødt er ment å erstatte dieselforbudet. Sist vinter var det dieselforbud én dag før været slo om og forbudet ble opphevet.

På verstingdagene blir kollektivtrafikken gratis.