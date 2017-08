Alt du trenger å vite om forhåndsstemming

Det å gjøre sin borgerplikt før den ordinære valgdagen eller valgdagene er slett ikke bare for spesielt interesserte.

Ved forrige stortingsvalg i 2013 benyttet 135.439 Oslo-borgere seg av muligheten til å forhåndsstemme. Det var 37 prosent av alle som stemte.

Egne paviljonger

Ved årets valg er antall forhåndsstemmesteder i Oslo økt fra 24 til 28. 24 av disse igjen er spesialbygde paviljonger som er lett synlig på strategiske steder i byen.

Karina Miller er sjef for valggjennomføringen i hovedstaden. Foto: Olav Juven / NRK

– Vi som holder på med dette, mener vel at det ikke er mulig å gjøre valget mer tilgjengelig enn det er i Oslo nå, sier Karina Miller, leder for valgavdelingen i bystyrets sekretariat og dermed sjef for Oslo-valget.

– Det har vært mulig å avgi såkalt tidligstemme på rådhuset fra 1. juli, og du kan forhåndsstemme fra 10. august på 28 steder godt fordelt utover i alle bydeler.

De mest populære forhåndsstemmestedene er Egertorget, Vinkelgården på Majorstuen og Grønlands torg.

Her kan du forhåndsstemme i Oslo Ekspandér faktaboks Oslo sentrum: Egertorget, rådhuset.

Egertorget, rådhuset. Bydel Alna: Furuset senter, Tveita senter.

Furuset senter, Tveita senter. Bydel Bjerke: Linderud senter.

Linderud senter. Bydel Frogner: Bydelsadministrasjonen, Vinkelgården på Majorstuen.

Bydelsadministrasjonen, Vinkelgården på Majorstuen. Bydel Gamle Oslo: Grønlands torg, Tøyen.

Grønlands torg, Tøyen. Bydel Grorud: Grorud bussterminal.

Grorud bussterminal. Bydel Grünerløkka: Carl Berners plass, Schous plass.

Carl Berners plass, Schous plass. Bydel Nordre Aker: Universitetet i Oslo (Blindern), Gullhaug Torg.

Universitetet i Oslo (Blindern), Gullhaug Torg. Bydel Nordstrand: Deichmanske bibliotek på Lambertseter senter.

Deichmanske bibliotek på Lambertseter senter. Bydel Sagene: Deichmanske bibliotek på Sandaker senter, Gråbeinsletta ved Sagene kirke, Storo senter.

Deichmanske bibliotek på Sandaker senter, Gråbeinsletta ved Sagene kirke, Storo senter. Bydel St.Hanshaugen: Knud Knudsens plass.

Knud Knudsens plass. Bydel Stovner: Haugenstua, Stovner senter.

Haugenstua, Stovner senter. Bydel Søndre Nordstrand: Holmlia torg, Senter Syd Mortensrud.

Holmlia torg, Senter Syd Mortensrud. Bydel Ullern: CC-Vest.

CC-Vest. Bydel Vestre Aker: Hovseter T-banestasjon.

Hovseter T-banestasjon. Bydel Østensjø: Bryn senter, Bøler senter. Kilde: oslo.kommune.no.

De som bor på institusjon, får tilbud om å forhåndsstemme der. Om nødvendig får de hjelp til å stemme fra nettbrett i senga, noe som ikke forveksles med internettstemming.

Ambulerende stemmegivning

Det er til og med mulig å «bestille» valgmedarbeidere hjem til deg med stemmesedler og urne gjennom ordningen med ambulerende stemmegivning.

– Du kan ringe oss på valgtelefonen 23 46 12 12 innen 6. september og be om å få stemme hjemme hvis du ikke kommer deg ut av huset eller leiligheten. Men det følger av valgloven at du da må være syk eller ufør og har problemer med å komme deg til et valglokale, sier Karina Miller.

Her er noen nyttige ting å merke seg rundt forhåndsstemmegivningen i Oslo:

Forhåndsstemmeperioden er torsdag 10. august – fredag 8. september.

Åpningstiden er hverdager kl. 10–19 og lørdager kl. 10–18.

Blindern er ikke åpen lørdager, mens stemmestedet på Storo senter er stengt fra 16. t.o.m. 19. august.

Velgeren trenger ikke ta med valgkort for å avlegge stemme, men det går raskere, ifølge Oslo kommune.

Velgeren må kunne legitimere seg.

I forhåndsstemmeperioden kan også velgere som er folkeregistrert utenfor kommunen avlegge stemme i Oslo.

Må stemme hjemme valgdagen

– På selve valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det skyldes postgangen. Vi sender stemmen din til hjemkommunen som skal ha tid til å telle opp slik at vi får resultatet tidsnok, forklarer Karina Miller.