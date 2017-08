Ahus vurderer bemanningssenter

For å øke andelen fulltidsansatte og bedre bemanningen vurderer Ahus å opprette et eget bemanningsbyrå, slik som Haukeland sykehus i Bergen har gjort, skriver Akershus Amtstidende. Av alle ansatte på sykehuset jobber 80 prosent fulltid, men blant noen ansatte er andelen under en tredel.