Advokat: Siktede ble pågrepet etter han ringte 113

– Han stiller seg uforstående til at han er pågrepet i en sak hvor han ringer etter ambulanse når han får vite at en slektning skutt, sier advokat Tor Even Gjendem til NRK.

Han er forsvarer for den første mannen som ble pågrepet torsdag i Etterstadgata etter skytingen på Majorstua. Mannen ble ikke såret. Gjendem forteller at hans klient er onkelen til det ene skuddofferet.

– På morgenen får han en telefon og drar rett til sin slektning og finner ham med skuddskader. Sporenstreks ringer han til ambulanse. Han vet ikke hva som har skjedd.

Han var den første som ble pågrepet i saken.

Nekter straffskyld

– Min klient nekter straffskyld og krever å bli sjekket ut av saken.

Gjendem sier at klienten hans ikke kommer til å samtykke til varetektsfengsling når han blir fremstilt lørdag.

Advokat Morten Furuholmen er forsvarer for en av de to som ble såret i skytingen torsdag. Han sier til NTB at klienten ikke erkjenner straffskyld. Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Siri Langseth som forsvarer den andre sårede.

Det er ikke kjent om den fjerde mannen som ble pågrepet fredag ettermiddag har fått oppnevnt forsvarer ennå.

ETTERSTADGATA: Den første siktede ble pågrepet i Etterstadgata på Vålerenga etter at en mann ble funnet der med skuddskader. Den sårede ble også senere siktet i saken. Foto: MATHIAS OGRE / NRK

Uklart motiv

Det er fortsatt uklart hva som er motivet for de to skyteepisodene med til sammen fire siktede og tre skuddofre.

Men ifølge VG er politiets teori at en tidligere drapsdømt står bak skytingen. De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver avisen.

Det er ikke kjent om personen som ble pågrepet fredag, er identisk med skuddofferet på Grünerløkka, eller om det er en annen person.

– Det vil jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det jeg kan si, er at vi har pågrepet til sammen fire personer som vi har kontroll på, men jeg kan ikke utelukke at det blir enda flere pågripelser. Vi begynner nå å danne oss et bilde av hva som har skjedd, men vi kan foreløpig ikke gå ut og fortelle hva vi mener har skjedd, sier Audun Kristiansen i Oslo-politiet.

Alle de tre første mennene som ble pågrepet, er i 25-35-årsalderen. Alderen på sistemann hadde ikke Kristiansen avklart fredag ettermiddag.

– Vi gjennomfører avhør av alle de pågrepne utover fredagen. De tre første framstilles for fengsling lørdag, mens sistemann er vi foreløpig usikker på, sier Kristiansen.