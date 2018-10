Paret har denne uken vært i avhør hos politiet. Advokatparets hjem ble i forrige uke ransaket etter anmodning fra seksjonen for organisert kriminalitet hos politiet i Oslo.

Det ble ikke gjort noen beslag under ransakingen, og kun sikret bevis i form av fotografier, opplyser politiet til NRK.

De to advokatene er nå siktet for å ha holdt en person skjult for politiet i forbindelse med etterforskningen av en alvorlig voldssak i Oslo i 2015.

Parets forsvarere sier til NRK at de stiller seg uforstående til siktelsen, og at de nekter noen form for straffskyld i saken.

– Det forutsettes at Oslo-politidistrikt etterforsker denne saken hurtig, slik at disse beskyldningene ikke blir hengende over ham, sier forsvarer Sverre Sjøvold til NRK.

Bortføringssak

Høsten 2015 ble en mann i 40-årene banket opp, slengt inn i en bil og kidnappet på Holmlia i Oslo.

Ifølge vitner ble mannen slått med et jernrør før han ble bortført av gjerningspersonene. I to dager var mannen tilsynelatende sporløst forsvunnet, før han dukket opp i et skogholt ved Mortensrud i Oslo. Ifølge politiet klarte mannen selv klart å rømme.

Politiet mener at én av de mistenkte i saken ble holdt skjult for politiet på flere steder i tiden etter den grove voldsepisoden.

Et av disse stedene var hjemme i parets bolig som ligger et annet sted i landet enn Oslo.

– Jeg kan bekrefte at et av stedene vedkommende ble holdt skjult på er i boligen til to personer som jobber som advokater. De er nå siktet av politiet. Politiet mener at de holdt vedkommende skjult som privatpersoner, ikke som advokater, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til NRK.

Han sier at politiet fikk en kjennelse fra retten for å ransake hjemmet for å sikre beviser i saken.

Totalt er syv personer siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet i saken ved å holde den mistenkte personen skjult for politiet.

En mann som Oslo-politiet betegner som en av hovedmennene i den kriminelle gjengen Young Bloods er også blant dem som er siktet.

Da voldssaken fra 2015 var oppe i Oslo tingrett tidligere i år, ble fire menn og en kvinne dømt til mellom fem år og fem år og ti måneder i fengsel for grov legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse og trusler.

Alle fem anket dommen.

I AVHØR: De to siktede advokatene har denne uken vært i avhør hos politiet i Oslo. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Paret mener de ble lurt

Parets forsvarere, Sverre Sjøvold og Vidar Lind Iversen, sier at klientene deres nekter straffskyld i saken og mener de to heller burde hatt status som vitner.

– De har blitt utsatt for et grovt tillitsbrudd, sier Vidar Lind Iversen til NRK.

Ifølge forsvarene skal den mistenkte og paret ha kjent hverandre fra før, og de skal ikke ha visst at denne personen hadde status som mistenkt i den grove voldssaken.

– Min klient tar meget sterk avstand fra de beskyldningene som har kommet imot han. Han erkjenner ikke straffskyld. Han har blitt utsatt for et grovt tillitsbrudd fra vedkommende som var mistenkt i voldssaken, sier forsvarer Sverre Sjøvold til NRK.

Etter å ha oppholdt seg i Norge, tok den voldsmistenkte seg videre til Marokko. I 2016 returnerte vedkommende frivillig til politiet.

Ankesaken til de fem som ble dømt i voldssaken, startet opp i Borgarting lagmannsrett denne uken.

Forsvareren til den kvinnelige advokaten som nå er siktet, mener at personen har inntatt en offerrolle for å få en strafferabatt under ankesaken.

– Hun har ikke vært skjult. Både naboer og familie visste at hun var der. Hadde hun fortalt dem sannheten ville hun aldri ha fått komme dit på besøk, sier Vidar Lind Iversen til NRK.

Advokat Sigurd Klomsæt er forsvareren til personen som oppholdt seg i huset til paret. Han ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Sjøvold og Lind Iversen.

– Jeg mener saken bør belyses i rettssalen, skriver han i en SMS til NRK.

Ser alvorlig på saken

Meeg-Bentzen sier til NRK at de ser alvorlig på saken, og at den har en strafferamme på to år.

– Politiet ser alvorlig på saken, og den etterforskes med full tyngde. Hva som er motivet for dette etterforskes ennå, sier han til NRK.

Forsvarerne til paret sier at de forventer at saken mot dem blir henlagt.

– Det her er en sak som preger min klient, både profesjonelt og særlig privat. Det er en stor påkjenning å bli utsatt for dette, særlig fordi han selv er advokat, sier Sjøvold.