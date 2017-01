Advarer mot falskt kakesalg

Vålerenga Fotball advarer på sine hjemmesider om at noen gutter har banket på dørene til folk i nærområdene Vålerenga, Etterstad, Ensjø og Tøyen, og påstått at de selger kaker til inntekt for laget. Salget er ikke i regi av Vålerenga, opplyser klubben.