«Sigøynerdronningens» grav utsatt for hærverk

Gravstedet ligger på Vestre gravlund ved Frognerparken og tilhører Karoli-familien. Lola Karoli ble begravet der i 1996. Hugget inn i den store, polerte granittsteinen er tittelen «sigøynerdronning». Også ektemannen hennes, Polykarp Karoli, ble gravlagt samme sted fem år senere.

– 16. juni ringte en kvinne oss og fortalte at hun hadde sett noen som gjorde hærverk på en grav, forteller fungerende direktør for Gravferdsetaten i Oslo, Sturla Moe til NRK.

Han mener slikt hærverk er noe av det simpleste som finnes.

Gravferdsetaten meldte saken til politiet så fort som mulig. Etaten har også forsøkt å få tak i de pårørende – uten å lykkes.

– Malingen bør trolig fjernes av spesialister. Skal man unngå å skade selve steinen må det nok fagfolk til, tror Moe.

Anmeldt av politiet

I 2010 ble den samme graven forsøkt plyndret ved hjelp av et spett eller brekkjern. Ifølge TV2 den gangen skal Lola Karoli ha hatt med gull og diamanter for mellom to og tre millioner kroner i graven. Året etter var den utsatt for hærverk igjen.

Politiet på Majorstua bekrefter at tilgrisingssaken ligger hos dem, men har foreløpig ikke startet noen etterforskning.

– Vi dro dit, tok bilder og opprettet en anmeldelse for skadeverk, sier politiførstebetjent og avsnittsleder Inger Larsen.

Hun bekrefter at politiet har vært i kontakt med Karoli-familien, men vil ikke spekulere i om hærverket har noe å gjøre med de interne konfliktene som familien tidligere har hatt med andre rom-familier.

– Eviglang konflikt

I 2008 ble Finn Abrahamsen bedt om å megle i romkonflikten. Foto: Arne Raanaas / NRK

Privatetterforsker og tidligere polititopp Finn Abrahamsen er ikke i tvil om at hærverket er en del av den eviglange konflikten mellom romfamilier.

Han har, både som politisjef og etter at han sluttet, hatt mye kontakt med familiene.

– Jeg hadde nylig en samtale der det kom frem at nå var det skadeverk på gang igjen. Selv om det denne gangen ikke var like ille som tidligere, så tråkker de på sterke følelser ved å gå løs på gravplasser.

Ifølge Abrahamsen dreier konfliktene seg ofte om økonomiske spørsmål eller giftermål mellom familiene. Han sier konfliktene har pågått «så lenge han kan huske», men har eskalert de siste 15–20 årene.

– Selv om det ikke er en voldelig konflikt denne gangen, så håper jeg politiet tar dette på alvor.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med familien til Lola Karoli.