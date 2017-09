«Raddis»-bølge skyller over Oslo

– Det syns jeg er veldig interessant og selvfølgelig også veldig morsomt, sier hun vi noe uærbødig kan kalle sjefs-«raddisen» i byen, SV-ordfører Marianne Borgen.

25 prosent

Beregninger fra nettstedet Poll of polls basert på et gjennomsnitt av meningsmålinger viser at de tre partiene SV, Rødt og MDG er noenlunde jevnstore og får en samlet oppslutning på 25 prosent i Oslo.

Det eneste Oslo-valget som har vært tilnærmelsesvis like radikalt var kommunevalget i 2003 da SV nådde 20 prosent.

SV gjør dystre spådommer til skamme og har to mandater innen rekkevidde (Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide). MDG holder nivået fra brakvalget for to år siden da de feide inn i byrådskontorene. Også Rødt snuser oppsiktsvekkende nok på to mandater.

Ser til Oslo

– Jeg tror det viser en tydelig annerledes politikk, og vi får igjennom mye av dette i Oslo. Jeg tror folk vil ha det, sier Marianne Borgen.

– Når jeg møter folk rundt omkring i byen, merker jeg en økt interesse for politikk. Folk kommer bort og diskuterer politikk, lurer på hva vi holder på med og heier på mye av det vi driver med.

– Jeg tror dette er et bevis på at folk vi ha en litt mer radikal politikk her i byen, både når det gjelder inkludering, miljø og klima og utjevning av forskjeller, sier ordføreren.

VENSTRE OM: Grunnlaget for kursendringen i Oslo ble lagt da Marianne Borgen (SV), Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) møttes på Østmarksetra og forhandlet fram en byrådserklæring med blant annet radikale miljøgrep som bilfritt sentrum. Rødts gjennomslag for å stanse bygging av kommersielle barnehager har dratt politikken enda lenger til venstre. Arbeiderpartiet har ikke profittert på taktskiftet, ifølge meningsmålingene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra Ap til Rødt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at partiene etter byrådsskiftet i Oslo og gjennom samarbeidsavtalen med Rødt har bevist at det er mulig å trekke Arbeiderpartiet i for ham riktig retning.

– Både ved å stanse kommersielle i barnehagesektoren, ved at vi gir unger øst i Oslo og i Oslo sør gratis SFO og halvdagsplass i barnehagen, og ved at vi tar tøffere tiltak for å få ned bilismen i byen slik vi får en luft folk kan puste i uten å bli syke.

– Mange jeg møter sier at i år blir det for første gang Rødt. Når jeg spør hvorfor, sier mange at de har stemt Arbeiderpartiet før, men at Støres frieri til Venstre om å få dem inn i regjering, og at Arbeiderpartiet er så utydelige, gjør at de kommer til oss fordi Rødt er tydelige, sier Moxnes.

– Sjarmerende fyr

Marianne Borgen synes det er spennende at SV og Rødt begge gjør det bra på målingene og ikke stjeler velgere fra hverandre, slik de pleier.

Hun utelukker ikke at deler av Rødts framgang også kan være personavhengig.

– Nå er jo også selvfølgelig Bjørnar Moxnes en veldig sjarmerende, flott fyr. Jeg tror mange tenker at han vil de gjerne ha som en politisk stemme på Stortinget, sier SV-ordføreren.