Det var en lørdagskveld på høsten. De var to gutter og tre jenter som satt ute, de drakk alkohol og koste seg.

– Guttene hadde med seg sprit, øl og alt mulig. De ville ha oss til å drikke mye for å få opp stemninga. Men guttene drakk lite, nesten ingenting.

De reiste hjem til en 16 år gammel gutt for å fortsette festen der. Men familien hans var hjemme, og dermed gikk alle opp på rommet hans og for å legge seg.

Maria la seg i en stor seng.

– Han la seg ved siden av meg. Men jeg hadde kjæreste, så jeg sa nei da han spurte om å få litt kyss.

Hun forklarer at hun sovnet fordi hun var full.

– Så våknet jeg på natta, og da drev han på. Da han så at jeg våkna, gikk han vekk med en gang. Han sa jeg måtte ta på meg buksa så ingen skulle se hva som hadde skjedd.

NRK har valgt å anonymisere jenta av hensyn til personvern. Maria er ikke hennes virkelige navn.

Gutten var tiltalt for en annen voldtekt

Det Maria ikke visste på dette tidspunktet, var at gutten allerede var tiltalt i annen alvorlig voldtektssak, som han senere skulle bli dømt til fengsel for.

Likevel tok det nesten tre måneder før gutten ble avhørt av politiet. Da innrømmet han samleie, men mente det var frivillig.

Morgenen etter forteller Maria at hun ble vekket av venninnene som ville dra. De måtte løpe for å rekke toget hjem.

– Jeg fortalte hva som hadde skjedd. Hun ene hadde sagt til gutten: «hun vil ikke, kan du ikke høre på henne?». Men da dytta han henne ned i senga, og sa at hun ikke hadde noe med det.

Hun vil ikke, kan du ikke høre på henne? Marias venninne

– Da vi var på vei til toget, fikk jeg melding fra han: «Jeg håper du tar angrepiller». Senere fikk jeg en ny melding: «Jeg håper du ikke har sagt det til noen, for du var med på det».

Maria reiste hjem og fortalte alt til moren.

– Hun så at jeg hadde bitemerker nedover halsen og på ryggen. Vi reiste til legevakta og akuttmottaket for voldtekt.

Tre dager senere anmeldte hun saken.

– Hadde mye bevis

Etter et halvt år ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling, noe som overrasket Maria.

– Jeg hadde mye bevis. Jeg hadde vitner, jeg hadde bildebevis fra sårene på nakken og sæd fra han. Så det var rart.

Tone Monclair er Marias bistandsadvokat. Hun mener politiet burde jobbet raskere i denne saken. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Jentas advokat Tone Monclair har bred erfaring fra voldtektssaker. Hun sier at det ikke er ofte at man har så mye bevis.

– Med tanke på saksforholdet, ble jeg overrasket over at politiet ikke gikk videre med denne saken.

Hun mener det er kritikkverdig at gutten ikke ble innkalt til avhør før etter tre måneder – spesielt siden han allerede var involvert i en annen voldtektssak.

– Det er ikke ofte man har en slik situasjon, og det er det som gjør det overraskende at ikke saken ble fulgt opp raskere.

Hun tror noe av grunnen til at ting tok så lang tid var at saken ble anmeldt i et politidistrikt, og deretter overført til et annet.

– Det er jo noe jeg har sett før. Når en sak blir overført, kan det ligge forsinkelser i systemet.

Politiet legger seg flate

Politiet innrømmer at de ikke gjorde godt nok arbeid i denne saken, og i etterkant har de to politidistriktene slått seg sammen.

Politiinspektør Tommy Brøske er leder av felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt. Han beklager.

– Her er det bare å beklage at det i dette tilfellet gikk altfor lang tid. Vi har gjort endringer for å unngå at slikt skal skje, for dette var absolutt ikke godt nok. Vi jobber hardt for at det ikke skal oppstå nye slike tilfeller.

Maria klaget på henleggelsen av saken, men statsadvokaten opprettholdt den fordi de mente strafferettens strenge beviskrav ikke var oppfylt i saken.

«Det understrekes samtidig at henleggelsen ikke innebærer at fornærmedes forklaring settes til side som uriktig»

De skriver i sin gjennomgang at det var svært uheldig at det tok tre måneder før gjerningsmannen ble avhørt.

«Særlig sett hen til at siktede på dette tidspunktet var tiltalt for en annen voldtekt begått i fellesskap (senere dømt). Det gikk også uforholdsmessig lang tid før man avhørte vitner i saken, hvilket i sin helhet etterlater et inntrykk av at saken ikke er gitt den nødvendige prioritet»

Tommy Brøske i politidistrikt Øst beklager at politiet brukte så lang tid på å få avhørt den anmeldte gutten. Foto: Martin Tangen-Schmidt / NRK

Politiet sier til NRK at de ikke kan utelukke at saken hadde fått et annet utfall dersom de hadde håndtert saken annerledes.

Festvoldtekter er et problem

Maria skulle gjerne sett gutten dømt for voldtekt, men synes uansett at det er godt å vite at han ble straffet for et annet overgrep.

Advokat Tone Monclair mener festvoldtekter er et alvorlig problem som er vanskelig å bevise.

– Jeg råder likevel alltid til å anmelde. Overgriper skal ansvarliggjøres, det er der ansvaret ligger.

Maria tror at mange ikke skjønner at voldtekt ikke bare skjer mellom fremmede.

– Så lenge du har sagt nei og på ingen måte har lyst, så er det voldtekt. Det er det ikke alle som forstår.

Etter over to år begynner Maria å legge hendelsen bak seg. Hun tror det blant annet skyldes at hun har snakket åpnet om det med de nærmeste.

– Det preger meg ikke så mye nå lenger fordi jeg er innstilt på at det som har skjedd i fortiden min ikke skal ødelegge fremtiden min. Jo mer tid som går, desto lettere er det å snakke om det.

Den anmeldte gutten har gjennom sin advokat avslått å uttale seg i saken. Han har sonet ferdig fengselsstraffen som han ble idømt i den andre saken.