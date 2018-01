«Granatlignende gjenstand» var gammelt batteri

Ved 10-tiden tirsdag rykket politiet ut etter funn av en gjenstand som var antatt å kunne være farlig. Hele bygget ble sperret av og evakuert.

– Det minner om en slags granatlignende gjenstand, men det er ikke den typiske granaten fra forsvaret, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth da nødetaten rykket ut.

Bygget er sperret av og alle nødetater er på stedet. Foto: Anders Fehn / NRK

Politiets bombegruppe ble tilkalt. To og en halv time senere ble faren avblåst. Gjentanden viste seg å være ufarlig, opplyste politiet.

Kan være batteri

Men hva var det egentlig som ble funnet?

To lesere har tipset NRK om at gjenstanden ligner et gammelt telefonbatteri, noe politiet er åpen for.

– Det er et slags batteri, men ikke slik du kjøper i dag. Dette er fra gamle dager, sier operasjonsleder Engeseth til NRK klokken 14. Politiets bombegruppe har opprettet en såkalt undersøkelsessak, og vil ikke konkludere før denne er avsluttet.

Veggtelefoner hadde batterier som strømkilde. Denne modellen er LM Ericsson. Foto: Cato Normann / Telemuseet

Laila Andersen, avdelingsleder for Kommunikasjon og marked ved Teknisk Museum i Oslo, synes det ligner på et gammelt telefonbatteri, men vil ikke fastslå noe med sikkerhet.

– Det ser ut som to poler øverst på gjenstanden, og størrelsen passer til veggapparater brukt i perioden før andre verdenskrig og frem til telefoner ble automatisert. Men vi kjenner ikke umiddelbart igjen det røde og sorte utseende, sier hun.

UD ikke evakuert

Gjenstanden er omtrent 20 centimeter lang og fem centimeter bred, opplyste politiets innsatsleder på stedet til NRK.

Bygningsarbeidere fant gjenstanden inni en vegg i en leilighet som blir pusset opp. Næringsbygget ligger i Henrik Ibsens gate 4, i nærheten av Utenriksdepartementet og Slottet. Utenriksdepartementet ble ikke evakuert.