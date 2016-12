"For farlig" å bygge ny barnehage der det allerede ligger en fra før

– Det er jo veldig bekymringsfullt når man hver dag må sende barna sine inn i et område som bydelen betegner som risikofylt, sier Liv Hege Engh-Sørensen i FAU på Nedre Bekkelaget skole.

Det er i et avslag på en søknad om å få etablere en ny barnehage rett ved skolen at bydel Nordstrand har sagt nei.

I avslaget skriver de at «det generelle katastrofepotensialet knyttet til Sydhavna gjør at Bydel Nordstrand ikke kan se seg interessert i at det planlegges nye barnehager i dette området».

Fra før ligger både Nedre Bekkelaget skole og Nedre Bekkelaget barnehage på nabotomta til den planlagte barnehagen.

Derfra er det bare et godt steinkast bort til industriområdet på Ormsundkaia og Sjursøya.

BEKYMRET: Liv Hege Engh-Sørensen i FAU på Nedre Bekkelaget skole og FAU-leder i Nedre Bekkelaget barnehage, Mari Jernberg Hovden liker ikke å sende barna sine på skole og barnehage i et område som bydelen betegner som risikofylt. Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

«Svært alvorlige konsekvenser»

Både skolen og foreldre har protestert lenge mot tungindustrien så nær skolen, senest mot asfaltverket på Ormsundkaia. Men det er hovedsakelig oljeterminalen på Sjursøya både foreldrene, naboer og bydelen har vært bekymret for.

– Det snakkes om et «worst case»-scenario, som etter hva jeg har forstått ingen helt tør å forestille seg. Det handler om en ulykke knyttet til oljeanlegget, sier FAU-leder i Nedre Bekkelaget barnehage, Mari Jernberg Hovden.

«Katastrofepotensialet» som bydelen skriver om bygger på en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra 2014. Den omtaler Sydhavna, med både Kongshavn, oljeterminalen på Sjursøya og Ormsundkaia. Der står det blant annet at:

En uønsket hendelse kan forplante seg og utløse en større ulykke eller katastrofe. Konsekvensene for befolkningen rundt området kan bli svært alvorlige. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (2014)

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Trenger ikke barnehagen

Men selv om bydel Nordstrand i utgangspunktet mente at området var for farlig for en ny barnehage, sier bydelsdirektør Tore M. Andresen nå at området likevel er trygt.

– Det er ikke behov for flere barnehageplasser akkurat der, sier han.

– Og det er slik at hvis vi skulle lagt en barnehage i et slikt område, vil vi vurdere risikoen der, på sammen måte som vi ville vurdere det langs en vei, jernbane eller liknende, sier bydelsdirektøren.

Også Oslo kommune mener området er trygt. I en mail skriver byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, at «det er ingen grunn til at det ikke kan etableres barnehage på Nedre Bekkelaget ut fra sikkerhetshensyn.»

Derfor ser heller ikke bydelsdirektøren noen grunn til at Nedre Bekkelaget skole og Nedre Bekkelaget barnehage helst burde flyttes.

– Jeg kan ikke se at det skulle være nødvendig. Det er slik at vi har skoler og barnehager en rekke steder på Nordstrand, i nærheten av havn, vei og jernbane. Men når vi får anledning til å vurdere om vi trenger å utvide kapasiteten vår, så vil vi også vurdere risikoen på stedet, sier bydelsdirektør Tore M. Andresen.