«Elefantdopet» skal på narkotikalista

Tollvesenet har etterlyst et tydeligere regelverk for å få flere kjemiske stoffer ført over på narkotikalisten. Nå skal det såkalte «Elefantdopet» listeføres.

Steinar Madsen, Legemiddelverket. Foto: Sissel Kvalvik / NRK

– Ja, det vil vi nå virkelig jobbe kjapt med, å få det på narkotikalisten så fort som mulig. Vi ser at dette er et nytt problem som nå kommer til Norge. Da vil vi gjøre det så fort som overhode mulig, sier Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Legemiddelverket.

Raskere inn på narkotikalista

Bare så langt i år, har tollerne på Oslo Lufthavn gjort 500 beslag av narkotika og andre farlige stoff. Flere av de farlige stoffene er fortsatt ikke på narkotikalista.

Man vet ikke hva man får hjem i posten. Det kan se fint ut på en internettside, pakka pent og profft. Men man vet ikke hva man får. Tor Fredriksen / Tollvesenet

Tor Fredriksen, Tolletaten. Foto: Ellen Omland / NRK

Tolletaten vil ha tydeligere regler. Seksjonsjef Tor Fredriksen mener det ville hjulpet mye, særlig for å få høyere straffer, å få nye stoffer inn på narkotikalista raskere.

– Det går ofte lang tid fra et nytt kjemisk stoff, gjerne en avart av et tidligere forbudt stoff, blir definert som narkotika. Med et nytt derivat tilsatt, får man et nytt stoff som kun går inn under legemiddelregelverket.

Et veldig stort problem

Tor Fredriksen i Tolletaten bekymrer seg over hvor enkelt det kan være å få tak i livsfarlige stoff.

– Dette er et stort problem, et veldig stort problem. Du slipper å oppsøke et kriminelt apparat. Du bare gjør det på nettet. Du får det hjem i posten, sier Tor Fredriksen, seksjonssjef i Tolletaten.

Steinar Madsen i Legemiddelverket har forståelse for Tollvesenets bekymring.

– Vi har et tydelig regelverk, men det tar alltid litt tid å sette et stoff på narkotikalisten. Vi må gjøre en faglig vurdering før vi gjør det. Du skal ikke bli straffet for noe som ikke er narkotika, og vi må være sikre på at det er et narkotisk stoff.