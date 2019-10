«De voksne» er ikke enige om hvordan de skal løse volden i Oslo

Unge guttegjenger som har gått til angrep på tilfeldige ofre denne helgen, har fått både politikere og politiet til å reagere.

Lørdag morgen sa Oslo-politiet til NRK at de hadde fått inn rundt 25 meldinger om slagsmål og kroppsskader i løpet av natta.

– Det vi har lagt merke til er flere personer som går til angrep på en som er alene, sa operasjonsleder Tor Grøttum.

Mandag skal byrådsleder Raymond Johansen møte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og politimester Beate Gangås.

Selv om møtet har vært planlagt en stund, gjør helgens hendelser at deler av møtet nå vil dreie seg om ungdomsvold.

Byrådsleder Raymond Johansen mener det ikke er nok politi i Oslo, spesielt innen forebyggende. Foto: Scanpix

– Det viktigste nå er å få drøftet problemene, og få en forsikring fra justisministere at det er nok politi i Oslo, sier Johansen til NRK.

Vil låse inn ungdom

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener løsningen er nye og kraftigere tiltak mot unge lovbrytere.

Han vil blant annet låse inn kriminelle ungdommer med tvang. Det tror ikke byrådslederen er noe lurt.

– Hvis det er noen som begår handlinger, på handlinger, på handlinger, er det åpenbart at man må gjøre noe. Men det å tro at å ensidig låse noen inn vil løse problemene, er dessverre veldig naivt, sier han.

Politiet vil ikke snakke med NRK før møtet. De har tidligere foreslått å opprette en ny institusjon for barn og unge mellom 12-15 år, som står bak alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger.

De jobber nå med en oversikt over alle hendelsene som skjedde i helgen, men vet ikke når den er klar.

Vil ha gode rollemodeller

Ungdomsarbeider Omar Gilani tror ungdommen trenger gode rollemodeller. Foto: Fouad Acharki / NRK

Men ingen av disse forslagene vil løse problemet, tror ungdomsarbeider Omar Gilani.

Han er prosjektleder i Samarbeid for inkluderende dialog (SID). De jobber med å inkludere ungdom i det norske samfunnet.

– Dette gjelder bare en håndfull ungdom, det må jeg presisere. De fleste er lovlydige og Oslos gater er fortsatt trygge.

Han mener det må jobbes med tilhørighet, identitet og fellesskap.

Gode rollemodeller fra lokalmiljøet, som kjenner kulturen, væremåten og utfordringene til ungdommene er en start, tror han.

– Det er viktig at de får en følelse av at de er inkludert i vårt fellesskap. Det er ingen hemmelighet at de ikke alltid vil høre på godt voksne folk. Da er det viktig å finne personer som er nærmere i alder.

– Handler om fattigdom

– Byrådslederen ønsker mer politi. Er det løsningen?

– Nei, her bør vi tenke annerledes. Vi har tidligere sett at politiet har tatt feil av ungdommer. At uskyldige har blitt stoppet og ransaket. Og det kan føre til kontraproduktiv maktbruk, som igjen kan virke mot sin hensikt.

Politiet sa i helgen at flere av gjerningspersonene var minoritetsungdom. Gilani mener det ikke dreier seg om hvor folk er fra, men om lavinntektsfamilier og barnefattigdom.

– Jeg tror vi kunne ha fått mange svar om vi hadde gått dypere inn i deres hverdag.