«Bilfritt byliv» har ført til økt prostitusjon i området

– De pleier å sitte her og slenge fra seg sigarettsneiper. Vi har også måtte plukke opp brukte kondomer, dildoesker og strømpebukser. Det er ikke så hyggelig, sier Kari Maartman, som driver en butikk i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Hun mener prostitusjonen rundt butikken hennes har økt betraktelig det siste året, og at det skader omsetningen til butikken.

– På en vanlig dag er de gjerne på plass på jobb mellom klokken 13.30 og 13.45, sier Maartman, som ser de prostituerte nesten hver dag gjennom butikkvinduene.

NRK har vært i kontakt med flere andre butikker i Kvadraturen, som forteller det samme.

Ingen av de prostituerte NRK snakket med ønsket å stille til intervju, men bekrefter at de selger sex i området.

Kari Maartmann, som driver en av butikkene i Kvadraturen i Oslo sentrum, synes ikke noe om at det foregår sexsalg utenfor butikkvinduene hennes. Foto: Gøril Furu / NRK

Dårlig for business

Butikkeierne i Kvadraturen og Kvadraturforeningen mener innføringen av «Bilfritt byliv» sommeren 2017 har skylda for mer prostitusjon i området.

Da ble parkeringsplassene nederst i Kongens gate fjernet. Foreningen hevder dette har ført til mindre folk i gatene og mer prostitusjon.

– Vi får ukentlig henvendelser fra næringslivet her om det økende problemet.

Jeg tror vi kan fastslå at dette er en utfordring vi er nødt til å ta tak, sier Bente Bølher, som er styreleder i Kvadraturforeningen.

Kvadraturforeningen representerer gårdeiere, næringsdrivende og beboere i området.

– Som kjent er vanlige folk i gatene det beste «sikkerhetskorpset» og den beste prevensjon mot uheldig aktivitet. Tidligere hadde vi i det minste folk som gikk til og fra bilene sine i Kvadraturen. Nå er også disse borte.

Kvadraturforeningen ber nå politiet om hjelp.

Bente Bølher, styreleder i Kvadraturforeningen, sammen med politioverbetjent Mari Engestøl Røgeberg fra Rytterkorpset. Foto: Gøril Furu / NRK

– Sexsalget har flyttet seg

Politiet mener de prostituerte nå har flyttet seg fra Akershustranda ved Akershus festning og slott, og oppover Kongens gate mot Karl Johan.

– Vi patruljerer i dette området daglig. Rytterkorpset har tilhold i Myntgata i Kvadraturen, så det er naturlig for oss å ferdes her, sier politioverbetjent Mari Engestøl Røgeberg fra Rytterkorpset.

Hun sier de først og fremst ser på prostitusjonen i området som et ordensproblem.

– Det er naturlig for oss å snakke med de prostituerte, være til stede og tilgjengelige i bybildet.

Oppsøker steder med kunder

Pro Senteret, et nasjonalt kompetansesenter og tjenestetilbud personer med erfaring fra å selge eller bytte sex, sier at prostitusjonsmiljøet beveger seg dit det er kunder.

– Offentlige rom bør og skal være tilgjengelig for alle. Dersom en opplever at noen oppfører seg på en måte en ikke setter pris på, så er det naturlig å gå i dialog, sier fagansvarlig for Pro Senteret, Camilla Hammergren.

Camilla Hammergren er fagansvarlig for Pro Senteret i Oslo. Foto: Privat

I Norge er det ifølge sexkjøpsloven ikke ulovlig å selge sex. Det er ulovlig å kjøpe det. Formålet med loven er å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall prostituerte og påvirke holdninger.

Pro Senteret sier at antallet personer som selger sex i Oslo nå er på et historisk lavt nivå.