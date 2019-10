Under flukten fra politiet kjørte den kaprede ambulansen nedover Åsengata. Der gikk den 34 år gamle trebarnsmoren og trillet barnevognen med tvillingene Iben og Noah på fortauet. Hun sier at de tilsynelatende har hatt englevakt.

– Hvis bilen hadde truffet litt annerledes, hadde det gått galt med oss alle.

Iben, som lå på venstre side i vognen, var den som fikk størst skader, forteller moren, som ønsker å være anonym.

Politiet undersøkte den påkjørte barnevognen etter hendelsen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Iben fikk hjernerystelse, og en stor kul i pannen, over venstre øye. Hun lå på intensiven i 12 timer og har fått næring intravenøst. Hun er den som er mest medtatt og slapp, og vi håper at hun blir seg selv igjen, sier moren til NRK.

– Noah lå på høyre side i vognen og fikk minst skader. Han fikk tilsynelatende en lett hjernerystelse.

Begge tvillingene er nå ute av sykehus.

– Det er veldig godt for alle å få dem hjem, sier moren.

Hun sier familien nå ønsker ro rundt seg. De blir fulgt opp av kriseteamet i bydelen sin.

Ambulansen krasjet til slutt i en bygård i Krebs' gate på Torshov, der mannen ble pågrepet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Intens biljakt

Dramatikken på tirsdag startet da de to siktede, en 32 år gammel mann og en 25 år gammel kvinne, krasjet en bil på Rosenhoff.

Bilen de siktede kjørte havnet på taket på fortauet ved en rundkjøring på Rosenhoff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mannen kapret ambulansen som rykket ut til ulykken, og kjørte av gårde mot Torshov. Etter en biljakt der politiet avfyrte minst 19 skudd mot bilen krasjet ambulansen i Krebs' gate. Der ble 32-åringen pågrepet av politiet.

Kvinnen var ikke med på kapringen. Hun rømte fra ulykkesstedet, og ble pågrepet i en butikk på Sandaker senter.

Begge de siktede varetektsfengslet

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker i dag, med brev- og besøksforbud. Han er siktet for drapsforsøk, befatning med våpen og oppbevaring av narkotika. Mannen sier via sin forsvarer at han ikke hadde noe ønske om å skade noen under flukten, og benekter straffskyld for drapsforsøk. Hvordan han stiller seg til de to andre lovbruddene er ikke kjent.

32-åringen som kapret ambulansen er domfelt en rekke ganger tidligere, for blant annet vold, ran og narkotikalovbrudd. Foto: Privat

Kvinnen ble varetektsfengslet i fire uker i dag, men anket avgjørelsen på stedet. 25-åringen er siktet for befatning med våpen, men nekter straffskyld. Kvinnen hevder hun bare haiket med mannen inn til Oslo.

Kvinnens forsvarer, John Arild Aasen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hun var bare tilfeldig med i en bil. Det er lite eller ingen relasjon mellom henne og den siktede mannen, sa hennes forsvarer John Arild Aasen rett før fengslingsmøtet i dag.