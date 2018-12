Da det begynte å brenne i en sveisevogn inne i T-banetunnelen på Helsfyr i natt, ble det slått full alarm hos brannvesenet.

Flasker med både propan, acetylen og oksygen stod nemlig på sveisevogna, rundt 300 meter inne i tunnelen.

– Vi er på tå hev når det både dreier seg om tunnel og når det er gass involvert. I verste fall er det noen som er sperret inne i tunnelen, sier brannsjef Jon Myroldhaug, som var vakthavende stabssjef i natt.

Kjente trykkbølgen

Brannsjef i Oslo Jon Myroldhaug var vakthavende brannsjef i natt. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Og ved tretiden i natt eksploderte en av flaskene, like etter at de tre arbeiderne som var der inne hadde kommet seg ut.

– Vi fikk en skikkelig trykkbølge ut av åpningen. Brannmannskapene på Helsfyr-siden kjente det ganske så godt.

Flere glassruter oppe på bakkenivå ved inngangen til stasjonen ble blåst ut. Brannvesenet mener det var acetylenet som smalt. Det er en gass med stor eksplosjonsfare.

– Det er spesielt acetylen vi er opptatt av i slike tilfeller. Den kan få en eksplosjon også etter at brannen har slukket. Og det gjorde den jo i dette tilfellet, sier han.

– Skal se på hva som har gått galt

Det er strenge regler for oppbevaring av gass, men i dette tilfellet er det reglene for bruk av gass som gjelder, forklarer Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Anne Rygh Pedersen i DSB sier de nå vil sjekke om Sporveien har fulgt alle rutiner. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Det har jo åpenbart skjedd noe som ikke skulle skje. Her må vi som myndigheter se på det undersøkelsesarbeidet som gjøres i ettertid, så må vi se på hva som har gått galt, sier hun.

Rygh Pedersen sier det er krav både til aktsomhet, kompetanse, og drift og vedlikehold for bruk av gass.

I tillegg er det et eksplisitt krav om å gjøre en risikovurdering på forhånd. DSB vil nå sjekke om det er gjort en slik vurdering.

– Det skjer arbeider i T-banesystemet hver eneste natt. Dette er vedlikeholdsarbeider. Det gjøres mange risikoanalyser for de ulike arbeidstypene, og det er også gjort i dette tilfellet, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud.

Var på befaring i dag

Også politiet og havarikommisjonen skal nå se nærmere på saken.

– Nå vil politiet foreta tekniske undersøkelser, for å finne årsaken. Det vil ta tid. I den sammenheng vil vi undersøke både vogn og flasker, og det som er der, sier Frode Andreassen som er leder for avsnitt for spesialetterforskning i Oslo-politiet.

Havarikommisjonen har i dag vært på befaring i tunnelen.

– Det skjedde jo på natten og med lite trafikk. Men hadde dette skjedd på dagen så kunne det gått annerledes. Så vi vil se på hvilke rutiner og prosedyrer Sporveien har, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Kurt A Olsen til NRK.

Det er Asperud i Sporveien glad for.

– Det er viktig å finne ut av hva som har skjedd, og vi skal bistå med all den kunnskap og erfaring som vi har.

T-banetunnelen ble åpnet igjen for trafikk ved 14.30-tiden mandag ettermiddag.