– Vi har funnet bortgjemt stoff, penger og kniver

Driftsleder på Senter Syd Mortensrud, Bjørn Erik Sandaas, skyver på en takplate over et av toalettene på senteret.

DRIFTSLEDER: Bjørn Erik Sandaas sier de ansatte på senteret får tilbakemelding fra ungdommer, som føler seg presset av eldre til å delta i narkotikaomsetning. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Her fant vi kniver, stoff og penger. De har stått på toalettet her, og åpnet takluka. Vi finner fotavtrykk på toalettlokket, og så finner vi det som er gjemt, sier Sandaas.

Ansatte på senteret har varslet politiet om det de mistenker er personer som driver narkotikasalg i senterets garasje og område.

Vi møter Sandaas tirsdag formiddag, noen timer før politiet går ut med opplysninger om at de har pågrepet nærmere 90 personer i en pågående aksjon. Fem personer ble pågrepet i området rundt senteret på Mortensrud, og er nå varetektsfengslet.

Flere av dem ble pågrepet i forrige uke, etter at politiet videoovervåket et hasjdepot i skogen like ved en barnehage. Forsvarerne til to av dem sier at de nekter straffskyld.

– Mindreårige blir utnyttet

– Vi vet også at det er mange mindreårige som blir utnyttet, av litt eldre. Det er nesten som en trussel, «du må bare gjøre som jeg sier, levere og komme tilbake til meg». Det er tilbakemeldinger vi får, sier Sandaas.

– Hvordan får dere disse tilbakemeldingene?

– Det kommer fra ungdommer i området. Vekterne våre har god kontakt med ungdommene, men de tør ikke å si hvem det er, sier Sandaas.

PÅGREPET: Flere menn i tidlig 20-årene ble pågrepet i forbindelse med et hasjdepot i en skog i nærområdet i forrige uke. Da hadde politiet satt opp overvåkning i området. Foto: Bård Nafstad / NRK

Barnehager som depot

Politiet skal også ha opplysninger om at flere barneskoler og barnehager i næromårdet til Mortensrud senter har blitt brukt som narkodepot for kriminelle.

Det kommer også fram i en kjennelse fra Oslo tingrett, der en narkotikatiltalt tenåring får forbud mot å oppholde seg i nærområdet.

Politiet har opplysninger om at det selges narkotika i området, og at nettverket som står bak salget anvender skolene og barnehagene i området som depot for narkotikasalg, står det i kjennelsen.

Det er ikke grunnlag for å tro at den bortviste tenåringen har noe med den pågående politiaksjonen å gjøre, men det kommer fram opplysninger om det samme området.

Det står videre at nettverket «rekrutterer gjennom sin tilstedeværelse i området svært unge personer til nettverket.»

– For gæli

– Det har vært elementer hvor vi har hatt både vold og narkotikasalg i nærområdet her. Vi har satt inn en politiinnsats for å bli kvitt det, sier John Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt.

INNSATS: Politiet har hatt en målrettet innsats for å gjøre noe med det de kaller kriminelle elementer i området. Foto: Elin Martinsen / NRK

Flere personer skal være pågrepet, både over og under 18 år. Lund mener det ikke er presist å kalle personene bak narkotikasalg i området, for et nettverk eller en gjeng.

– Det finnes kriminelle nettverk her ute, men det finnes enkeltpersoner også, som rekrutterer andre til å selge for seg, sier Lund.

Politiet har pågrepet nærmere 90 personer de siste ukene, og varetektsfengslet fem for narkotikalovbrudd i området Holmlia og bydelen Søndre Nordstrand i Oslo.

– Vi får gode opplysninger fra folk for at vi skal finne narkotikadepoter. Det er for gæli at noen oppretter narkotikalagre ved skolen og kjøpesenteret, sa Lund på pressekonferansen.