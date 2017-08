– Ubehagelig tanke at våre våpen kan drepe noen

– Det var med blandede følelser jeg gikk inn i butikken i dag. Nå har jeg fått sett hvordan det ser ut der og gjort meg opp noen tanker. Nå må jeg bare se fremover og bistå politiet, sier daglig leder, Petter Bratli, til NRK.

Selv var han bortreist mandag morgen, da bevæpnet politi rykket etter at innbruddstyver krasjet en bil inn i porten til våpenforretningen BørseLars på Dal i Eidsvoll.

Bratli har en stor lidenskap for pistolskyting. Bak seg har han fire VM-gull, fire EM-gull, totalt 30 VM- og EM-medaljer, 50 Nordisk gull, og nærmere 80 NM-titler.

Nå er han tilbake fra en tolvdagers reise til Aserbajdsjan, som landslagstrener for det norske pistollaget.

– Når man jobber i denne bransjen, kan slike ting skje. Det ubehagelige er at våpen fra oss kan medvirke til å ta liv. Det vil i så fall være en mye større belastning enn selve tyveriet.

RAMBUKK: Innbruddstyvene etterlot bilen de brukte som rambukk. Den er stjålet, ifølge politiet. Foto: Politiet

– Visste hva de var ute etter

Han forteller at ødeleggelsene i butikken var mindre enn han hadde sett for seg.

– En glassmonter var knust, men tyvene hadde gått rett på varene. Slik det ser ut nå, ser det ut som de visste hva de var ute etter, sier Brattli.

Nå skal han hjelpe politiet med å få en oversikt over nøyaktig hvor mange og hvilke type våpen som er forsvunnet fra BørseLars.

– Våpen som havner i feil hender er farlig. Det skal bli spennende å se hva politiet finner ut til slutt.

VÅPEN: Butikken BørseLars selger våpen av flere forskjellige typer, både halvautomatiske og våpen som skyter enkeltskudd, fra rifler og hagler til gammeldagse svartkruttrevolvere. Foto: Sjur Førland / NRK

Fant fluktbil

Politiet frykter at både gjerningsmenn og våpen kan ha kommet seg ut av landet, men i går kveld ble en av de antatte fluktbilene funnet.

– Det var et viktig funn for oss. Vi tror også at det er en tredje bil som har blitt brukt som fluktbil, sier fungerende lensmann, Espen Sandvold, til NRK.

– Vi vet foreløpig ikke hvor mange personer som var involvert i tyveriet, men vi kan si at det var minst to stykker, sier Espen Sandvold, fungerende lensmann. Foto: Sjur Sjelbreid Førland / NRK

Politiet ønsker tips i saken og ber folk som kan sitte på informasjon om å ta kontakt.

Stjålne biler

Bilen som ble funnet i går hadde påsatt kjennetegn AE36566, og er tidligere stjålet fra et verksted i Oslo.

En annen Audi ble brukt som rambukk for å komme seg inn i butikken, og ble etterlatt på stedet. Denne bilen ble stjålet fra Drøbak tidligere i sommer.

– Så langt har vi ingen nye spor som leder oss til noen mistenkte, men vi har en del informasjon som gjør at vi håper på dette etter hvert, sier Sandvold.

Videre jobber politiet nå med å avhøre vitner, sikre flere spor og innhente mer informasjon.