– Tusenvis er redde for å miste jobben i dag

Tidligere denne uken er det varslet at 45 stillinger i Fredskorpset flytter til Førde, Stavanger eller Trondheim. 10 arbeidsplasser i Kulturrådet flytter fra Oslo til Bodø. Også Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært fremme som statlige etater som kan bli berørt av regjeringens varslede plan for flytting.

Klokken 14 har kommunalminister Jan Tore Sanner kalt inn til et pressemøte om saken. Da får trolig langt flere ansatte i statlige jobber i Oslo vite at arbeidsplassen deres skal flyttes til andre kanter av landet.

Det har tidligere vært snakk om mellom 600 og 1000 arbeidsplasser.

– Inntektsgrunnlaget forsvinner

Finansbyråd i Oslo, Robert Steen fra Arbeiderpartiet, er bekymret for arbeidsplasser som forsvinner ut av hovedstaden.

– Det aller, aller viktigste her er det menneskelige aspektet. I dag sitter det tusenvis av familier der noen er redde for å miste jobben. De lurer på hva som er galt med Oslo, hva som er galt med oss som bor og jobber her. Hva er det som gjør at regjeringen med et pennestrøk skal ta vekk inntektsgrunnlaget for hundrevis av familier, sier Steen.

Sveinung Rotevatn (V) sier at flytting av arbeidsplasser fra Oslo til distriktene er en mynt med to sider. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Det er regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som sammen med Venstre har inngått en avtale om å flytte arbeidsplasser ut i distriktene.

Sveinung Rotevatn fra Venstre har full forståelse for at det er en tung nyhet for de som jobber og bor i Oslo at arbeidsplassen deres skal flyttes. Han mener likevel det er viktig å bygge opp kompetanse og utvile arbeidsplasser over hele landet.

– Det finnes mange andre byer her i landet, og vi må klare å være litt rause, sier han til NRK.

Fagforbund reagerer

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har mange medlemmer som trolig blir rammet av flytteplanene. Likevel vet de lite om hva Sanner skal legge frem senere i dag.

John Leirvaag i NTL etterlyser at bedriftene og fagforeningene blir involvert i flyttingen. Foto: Olav Juven / NRK

– Det er problematisk at folk får høre om dette på ryktebørsen. Vi vet ingenting, annet enn det som kommer i nyhetene fra dag til dag. Det drypper litt, og det går rykter om at 12 virksomheter blir rammet, sier forbundsleder John Leirvaag.

Han har tidligere kalt regjeringen respektløs, fordi de lar slike beslutninger komme som lyn fra klar himmel på de ansatte.

– Vi er selvfølgelig ikke prinsipielt motstander av statlige arbeidsplasser andre steder enn i Oslo, men vi er kritiske til måten det gjøres på, sier Leirvaag.

– Nyetableringer er én mulighet, ellers bør de gå inn i dialog med virksomhetene om hvordan det bør gjøres.