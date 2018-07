– Svindlerne er blitt mer sofistikerte og kreative

Den falske artikkelen har spredd seg blant annet gjennom sosiale medier. Den er en av flere svindelforsøk den siste tiden som har misbrukt Elkjøps merkevare .

Svindlerne skriver i artikkelen at elektronikkjeden skal ha tapt en rettssak mot Samsung, og at de derfor selger TVer for fem kroner.

– De som står bak dette er blitt mer sofistikerte og kreative. Det er nesten ikke grenser for oppfinnsomheten deres når det gjelder å lure folk, sier Schmidt.

Øystein Andre Schmidt, Nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp, sier de ser at svindlerne stadig blir mer kreative. Foto: Elkjøp

Andre eksempler på svindel elektronikkjeden opplever er Facebook-siden «Elkjøpbingo», som er identisk Elkjøp sin egen Facebook-side. Der bes besøkende om personlig informasjon for å delta i en trekning om verdifulle premier. I tillegg har Elkjøp opplevd flere forsøk på e-postsvindel den siste tiden.

– I artikkelen har svindlerne gått langt for å få det til å se troverdig ut, sier Schmidt.

Svindlerne har inkludert et falskt intervju med konsernsjef i Elkjøp, Jaan Ivar Semlitsch..

Svindlerne har også lagt inn et bilde av konsernsjef i Elkjøp, Jaan Ivar Semlitsch sammen med konserndirektør i DNB, Trond Bentestuen, i tillegg til et falskt sitat. Foto: Skjermdump tatt av Elkjøp

I tillegg er det et bilde i toppen av artikkelen svindlerne hevder er tatt i en Elkjøp-butikk i Oslo. I bunnen av artikkelen er det en oppskrift på hvordan man skal kunne bestille en TV.

Men man får slett ikke en TV om man følger oppskriften. Man blir lurt.

Spiller på det psykoligiske

Seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, Hans Marius Tessem, sier svindlerne jobber smartere og mer kreativt. Han tror vi snart vil oppleve nye svindelmetoder.

– Har man søkt på noe på nett i dag, får man annonser for det når man besøker en annen nettside. Denne teknologien tror vi vil tas i bruk i svindel også, sier Tessem.

Og for at vi skal gå på limpinnen, spiller de på psyken vår.

– De spiller på tillit ved å bruke en merkevare vi kjenner til. Så gir de deg fristelser som er vanskelige å motstå. I tillegg kan de komme til å skremme deg med noe og gi deg tidspress slik at du ikke rekker å tenke gjennom ting, sier Tessem.

Svindlerne spiller på psyken vår, sier seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, Hans Marius Tessem. Foto: Jan Tore Øverstad

– Dette er veldig ugreit

Digitalredaktør i VG, Ola Stenberg, sier den falske artikkelen ikke er ukjent for dem.

Ola Stenberg, digital redaktør i VG, tror VG rammes hardt av dette fordi mediehuset er en kjent merkevare Foto: Hina Jalil / NRK

– Vi opplever dette ganske hyppig, det er et økende problem. Dette er ren og skjær svindel og vi bruker mye tid og krefter på å ta dette ned, sier han.

Stenberg tror VG rammes hardt av dette fordi mediehuset er en kjent merkevare. Han sier de formidler til leserne sine at man må være kritiske på nett.

– Er det altfor godt til å være sant, så er det trolig noen som prøver å lure deg, understreker redaktøren.

Elkjøp har ikke forsøkt å finne ut hvem som står bak svindlene fordi det krever for mye tid og ressurser.

– Vi har primært brukt våre krefter på å advare folk, og prøve å vise hvordan man kan se hva som er svindel, sier Øystein Schmidt.