– Staten setter verdensarv i fare

– Jeg er mildt sagt sjokkert. Det er helt absurd at man ikke har klart å sette av penger til et nytt vikingskipsmuseum, sier byutviklingsbyråd i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG).

Hanna Marcussen (MDG) sier kommunen følte de fikk skylden for å sette verdensarven i fare, og satte derfor alle kluter til. Hun er overrasket over at staten ikke følger opp med å bevilge midlene som trengs.

Marcussen, som selv er arkeolog, viser til at staten ved Statsbygg i vinter ropte varsko om forsinkelser og la skylda på Oslo kommune.

Hvis bystyret ikke fikk vedtatt reguleringsplanen for nytt Vikingtidsmuseum innen mai, ville fremdriftsplanen ryke, ifølge Statsbygg.

Byrådet satte alle kluter til, og bystyret fikk vedtatt planen i sitt møte i mai.

Ingen penger til nytt museum

Men i gårsdagens forslag til statsbudsjett glimret pengene til nytt museum, som har vært planlagt i en årrekke, med sitt fravær.

GAMMELT OG NYTT: Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy vil bestå av et rehabilitert Vikingskipshus og et spektakulært nybygg. Foto: AART Architects/Statsbygg

Ansvarlig minister er statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V). Hun påpeker at regjeringen allerede har brukt 100 millioner kroner på sikring og planlegging av nytt museum.

– Byggeprosjektet ble klart nå i høst, og vi har ikke fått det med på årets statsbudsjett, men det er noe regjeringen vil vurdere for kommende statsbudsjett fordi det er viktig å bevare vikingarven vår, sier Nybø.

I 2019 setter de av fem millioner kroner for å fortsette forskningsprosjektet «Saving Oseberg», for å finne ut hvordan man kan bevare skipene.

– Vi må stenge dørene

Dette er ikke godt nok for ledelsen ved Universitetet i Oslo og for Kulturhistorisk museum.

Museumsdirekør og professor i arkeologi, Håkon Glørstad, er redd for at verdensarven kan gå tapt hvis det ikke prioriteres å gi penger til å redde vikingskattene. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Problemet er at vi lenge har visst at vikingsskipene ikke har det godt der de står nå, og vi trenger et nytt bygg for å sikre skipene for fremtiden, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Han bekrefter at de kan bli nødt til å stenge museet for å få bedre kontroll på inneklimaet som vikingskipene og gjenstandene befinner seg i.

– Et opplagt alternativ for å gjøre inneklimaet mer stabilt for skipene er å stenge museet helt, sier Glørstad.