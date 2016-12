– Skaper splid med splitt-og-hersk-utspill

FORLIK: André Skjelstad (V) sammen med Helge Andre Njåstad (Frp) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) under presentasjonen av det nye inntektssystemet for kommunene. Det var i dette forliket Venstre fikk regjeringen med på å lage en plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Foto: Tore Meek, Meek, Tore / NTB scanpix