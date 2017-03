– Rusmidlene er aldri lenger unna enn to sms

Tirsdag og onsdag denne uken aksjonerte politiet mot 53 ungdommer i flere Follo-kommuner, som de mener er involvert i et narkotikamiljø med forbindelse til kriminelle gjenger i Oslo.

Utekontakten i Oppegård kommune mener likevel det er et trygt ungdomsmiljø i kommunen.

– Vi har vært skånet for mange alvorlig episoder og store sosiale utfordringer, men ting beveger seg i negativ retning. Vi har sett mer rusbruk, sier fagleder Gregory Gurvich.

AKSJONERTE: Her blir en av de sentrale personene i miljøet i Oppegård, pågrepet av politiet. Pågripelsen skjedde uken før politiet aksjonerte mot rundt 50 ungdommer i Follo-kommunene. Foto: Fredrik Buer / NRK

Politiet mener kjernen av miljøet de slo til mot, holder til i Oppegård kommune. Sammen med to andre ansatte i Utekontakten, har Gurvich god tilgang til miljøene der, både på ungdomsskolene og blant ungdommen som er ute på kveldstid.

– Det er flere som prøver ut rusmidler i forbindelse med festing. Vi har ikke store miljøer som er destruktive og ser på kriminalitet som en potensiell levevei. Men vi har en utpreget festekultur, brer om seg etter hvert som ungdommen blir eldre, sier han.

Han understreker at problemet ikke er åpne plasser der man selger og kjøper, men at dealingen skjer gjennom nettverk og venner.

– Det er ikke sånn at de går på gata og ser etter skumle folk som har noe å selge. Det foregår gjennom vennenettverk. Gregory Gurvich, Utekontakt i Oppegård

Handler om holdninger

Han sier tilgangen på spesielt hasj og cannabis har økt, og at det er mer utbredt å bruke det blant «vanlig ungdom».

– Ungdommene sier at rusmidlene aldri er lenger unna enn to meldinger.

For rundt to år siden fikk Øst politidistrikt de første signalene om et ungdomsmiljø som var i ferd med å skli ut.

Nå beskriver politiet et miljø med bruk og salg av narkotika, vold og trusler, og med tilknytning til tyngre kriminelle miljøer og gjengmiljøer i Oslo, deriblant den kriminelle gjengen Young Bloods.

Utekontakten er bekymret for holdningene de unge har til rusmidler, og hvordan de blir påvirket av andre rundt seg, og spesielt omgangskretsen de er med.

– Det kan ha noe å gjøre med legaliseringsdebattene som foregår nå, med medier, man har kjendiser som fronter dette. Så jeg tror mye av det ligger der, sier Gergory Gurvich.

BEKYMRET: Gregory Gurvich er fagleder i Utekontakten i Oppegård kommune. Han sier det er enkelt for ungdommene å få tak i rusmidler. Foto: Fouad Acharki / NRK

Bekymret for mørketall

Han får støtte fra forebyggende avdeling i politiet i Follo, som også mener Oppegård er et trygt sted å vokse opp, men at ungdommene i større grad enn før syns det er greit å røyke hasj i hverdagen.

I helgene mener politiet ungdommen bruker tyngre stoffer, som kokain og MDMA.

SOSIALT AKSEPTERT: Politibetjent Helga Østebrød sier ungdommen har fått en mer liberal holdning til rusmidler. Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Vårt inntrykk er at det er sosialt akseptert å drive med hasj, det er blitt en mer liberal holdning i ungdomsmiljøet, sier Helga Østebrød, politibetjent, forebyggende avdeling.

Hun har i dag fjorten rus-kontrakter med ungdom i kommunen. Da forplikter ungdommen seg til å holde seg unna rusmidler, mens de følges opp med urinprøver og samtaler.

– Men jeg er veldig bekymret for at det er mye mørketall, og at det er mange ungdommer som burde ha gått på det, men som ikke gjør det, sier hun.

Ifølge statistikk fra Ungdata i 2015, har 4 % av ungdomsskoleelevene i Oslo brukt hasj eller marihuana. Tallene fra Oppegård for 2014 (siste undersøkelse) viser at 5 % av ungdomsskoleelevene har brukt de narkotiske stoffene.

– Finnes på nesten hver videregående skole

Flere ungdommer i Follo som NRK snakker med sier de kjenner til mange som bruker rusmidler.

– Ja, det er mange steder. Du finner det sikkert på nesten hver eneste videregående skole i Akershus, så det er ganske omfattende, mener Kristoffer Løkken Gulheim.

Ja, jeg vet om flere som gjør det, sier Martin Olsen Mikkonen

Emilie Bredde Gjøsæter er derimot uenig med de to guttene.

– Jeg synes ikke det er så mye, ikke i forhold til andre steder, sier hun.

Ungdommene har fått med seg politiets storaksjon de siste dagene. Mats Karoliussen er glad for at politiet slår til mot narkotikamiljøet.

– Det er ikke lovlig, så det er godt å få de vekk fra gata. Det er ikke bra at ungdom driver med det, sier Karoliussen.