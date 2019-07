– Raner sparket i hjel chihuahuaen Leah (10)

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokka 11.30 tirsdag. Ifølge Nettavisen skjedde hendelsen på St. Hanshaugen der en person var ute og luftet en chihuahua.

– Hodet var knust og hun hadde brudd i nakken, sier hundeeier Rubi til Nettavisen.

– Sparket så hun føk avgårde

Den rolige dagen i parken ble snudd på hodet da en ransmann slo til mot kameraten hennes. Gjerningsmannen skal ha ranet til seg penger fra kameraten, da hunden begynte å bjeffe.

– Han sparket først til Leah så hun føk av gårde, deretter skal ha ha gått bort og sparket henne en gang til, sier Løken i en video hun selv har delt på Facebook.

Leah var verdens snilleste jente på 10 år, skriver den sønderknuste eieren

Hun tok med seg hunden til veterinær, der det ble påvist flere brudd i skallen og nakken. Livet sto ikke til å redde.

Ingen pågrepet

– En hund skal ha blitt sparket i hjel under et ran. Ranet foregikk ved at raneren har sparket mot fornærmede, men traff hunden, sier operasjonsleder Svein Christian Lie til NRK.

Politiet ble varslet om hendelsen fra fornærmedes mor. Personen som luftet hunden, ble også fraranet en pengesum, ifølge politiet.

Ingen personer er pågrepet i saken.

Politiet jakter nå på en mulig gjerningsperson og ønsker kontakt med vitner. Hendelsen skjedde mellom St. Hanshaugen og bussholdeplassen i Collets gate. Politiet har følgende beskrivelse på gjerningspersonen.

Raneren skal være en mann imellom 35 og 40 år. Han er cirka 180 centimeter høy og mørk i huden. Han skal ha lite hår og skjegg, og hatt på seg en brun ullgenser og mørk dongeri.