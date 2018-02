– Politiet kan ikke bare drive brannslukking

I Holmliahallen, under Holmlia senter, var det stilt opp rader med stoler på idrettsbanen da bydelen, Oslo kommune og politiet i Oslo tok imot bekymrede innbyggere for informasjonsmøte.

Ved sekstiden hadde flere hundre mennesker møtt opp for å få vite hva som nå gjøres i nærmiljøet etter alle hendelsene den siste tiden.

I forrige uke ble en mann i slutten av 20-årene skutt med flere skudd på en parkeringsplass på Holmlia.

I oktober ble en 21 år gammel mann skadd i en skyteepisode. Politiet sier det var et oppgjør knyttet til gjengen Young Bloods. I januar ble to personer knivstukket utendørs i Ravnåsveien.

– Trenger et politi som klarer å bygge tilltit

Politiet fortalte på møtet at det er pågrepet 31 mennesker i november og desember i området, og at det er gjort store beslag av våpen, penger og narkotiske stoffer.

Leder for organisasjonen unge Holmlianere, Dara Goldar, har møtt opp for å få svar. Han er ikke veldig imponert over det som er gjort hittil.

– Vi trenger et politiet som klarer å bygge tillit til beboerne og spesielt de unge, og som kjenner til de utfordringene som er her.

Han mener det er den eneste måten politiet vil klare å gjøre noe med problemene.

– De kan ikke bare drive brannslukking, som det virker som om det har gjort hittil, sier han.

SE: Reporter Fouad Acharki snakket med Dara Goldar og Inga Marthe Torkildsen (SV) i forkant av møtet. Du trenger javascript for å se video. SE: Reporter Fouad Acharki snakket med Dara Goldar og Inga Marthe Torkildsen (SV) i forkant av møtet.

– Ikke svenske tilstander

I tillegg til byrådsleder Raymond Johansen, leder for enhet øst oslopolitiet, John Roger Lund, lokale politikere og bydelens administrasjon, er også justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til stede.

– For meg er det viktig å være her, å vise at jeg tar på største alvor den utryggheten som folk føler, og signalisere tydelig at politiet nå skal gjøre en ekstra innsats, sa hun til NRK før møtet.

Hun mener det er viktig ta tak i utfordringene tidlig, og ikke la det utvikle seg slik hun mener det har gjort i Sverige.

– Vi er langt unna noen svenske tilstander og vi skal heller ikke få det, og det er derfor vi nå skal sette inn støtet, sier Listhaug.

Byrådsleder Raymond Johansen hilser på justisminister Sylvi Listhaug og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold (t.h.) før folkemøtet på Holmlia tirsdag kveld Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kriminelt gjengmiljø

Både Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold og leder for enhet øst i oslopolitiet, John Roger Lund, deltok på møtet.

– Mye av volds- og narkotikakriminaliteten i Oslo sørøst knyttes til et kriminelt gjengmiljø med utspring her på Holmlia. Gjengen står for stor narkotikaomsetning og er kjent for å drive med vold og trusler, sa Lund.

Han viste til at over 20 dedikerte medarbeidere ble satt inn fra Oslo politidistrikt i november og desember.

– I denne perioden har vi pågrepet 31 personer, i tillegg til at det er beslaglagt marihuana, hasj og kokain og store pengebeløp. Jobben har vært gjort for å skaffe informasjon om kriminaliteten her ute.

– Vi kan ikke ha det utrygt

Det var etter at sokneprest i Holmlia menighet, Silje Kivle Andreassen, satte seg ned og skrev et åpent brev til politiet og politikere, at møtet ble satt i stand.

I brevet skiver hun at folk føler seg utrygge, og hun krever også svar fra politiet og byrådsleder Raymond Johansen om hva de har tenkt å gjøre med situasjonen.

Vi kan ikke ha det utrygt. Vi kan ikke risikere at barna kommer i en skuddlinje på vei hjem fra fotballtreningen. Silje Kivle Andreassen / Åpent brev til politi og politikere

Også på Facebook- siden We love Holmlia gir lokale krefter uttrykk for uro og bekymring. De mener storsamfunnet mangler både evne og vilje til å bidra.

– Det går på tilliten løs, heter det.

Holmlia tilhører bydel Søndre Nordstrand sørøst i hovedstaden.