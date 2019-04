– Oslo bør ha turist-søndagsåpent

– Jeg mener vi bør søke om å bli nasjonalt turiststed innenfor Ring 2. Går ikke det, må vi i hvert fall få lov til å bli det innenfor Ring 1, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Avvist tidligere

Nå i påsken er mange fjellturister nede og handler i bygda i en butikk som er åpen både palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag.

Loven åpner nemlig for at typiske turiststeder kan holde både dagligvareforretninger og andre butikker åpne på søndager og helligdager. Det er Fylkesmannen som gir status som turiststed etter søknad fra kommunene.

Oslo prøvde seg flere ganger da Høyre satt ved makten, men fikk blankt nei. Det er nemlig et krav at turistene skal stå for mesteparten av omsetningen.

Der sliter Oslo. Også Bergen har tidligere fått avslag på tilsvarende søknad.

Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Lov om helligdager og helligdagsfred

Å begrense søknaden til å gjelde sentrale bystrøk vil ifølge Høyre styrke sjansene.

Turist i egen by

TURISTSTED: Norges største turistby bør få status som turiststed, mener Eirik Lae Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I hvert fall innenfor Ring 1 er det veldig mange turister. Det er det stedet i Norge som har mest turistbesøk gjennom hele året, sier Eirik Lae Solberg.

– For eksempel Gamlebyen i Fredrikstad har fått lov til å bli nasjonalt turiststed. Jeg mener vi har større muligheter nå enn før.

– Kan turist i egen by brukes for å komme innenfor reglene?

– Ja, mange Oslo-folk vil også sette pris på muligheten til å handle på søndager og kombinere det med en søndagstur til sentrum.

– Dessuten er det en utfordring at varehandelen inne i sentrum går ned, mens den øker på kjøpesentrene utenfor byen. Dette kan også gi drahjelp til butikker i sentrum som sliter, sier Eirik Lae Solberg.

TURISTSTED: I Gamlebyen i Fredrikstad kan butikkene holde åpent på søndager. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Cruiseturister fra Florida

Næringsbyråd Marte Scharning Lund (Ap) sier at det er uaktuelt for byrådet å søke om turist-søndagsåpent og at Oslo klarer seg utmerket som turistby uten.

– De eneste som tjener på dette er cruiseturister fra Florida som får lov til å handle på butikker i Oslo på søndager.

Hun argumenterer med hensynet til arbeidstakerne, som er Arbeiderpartiets viktigste argument for å få gå imot søndagsåpent generelt.

MOTSTANDER: Marte Scharning Lund og Arbeiderpartiet er imot søndagsåpne butikker av hensyn til arbeidstakerne. Foto: Olav Juven / NRK

– Tusenvis av familier har noen som jobber i varehandelen og som ikke skulle få fri til å gå tur i skogen med barna sine eller være med venner.

– Vi ønsker en felles fridag, sier Marte Scharning Lund.

Næringsbyråden kjøper heller ikke argumentet om å styrke småbutikkene i sentrum på bekostning av kjøpesentrene. Hun viser til at næringen selv mener at mange småbutikker vil tape på å holde åpent på søndager.

– Høyre har som meg gått rundt i byen og vet at det finnes store kjøpesentre innenfor både Ring 2 og Ring 1. Det gjelder Oslo City, Byporten og Aker Brygge, sier Scharning Lund.

Skeptisk handelsstand

Også Oslo Handelsstands Forening har vært skeptiske til søndagsåpne butikker fordi de ikke vet nok om følgene.

– Dersom du øker kostnadene ved å drive butikk uten å få merinntekter, risikerer vi dårligere lønnsomhet og butikknedleggelser som skader bylivet vårt, sier næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen.

Han synes likevel det kunne vært interessant å prøve ut søndagsåpent i et begrenset område.

– Vi er prinsipielt tilhengere av liberale regler som gjør at vi kan drive god og lønnsom handel. Vi ønsker å møte kunden når kunden er der enten det gjelder Ola og Kari fra Oslo eller en turist som kommer langveis fra, sier Henriksen.