– Kommunen burde ha sett søppelkaoset komme

– Man skulle jo kunne gjennomføre dette, uten å ta livet av noen.

– Og det trodde ikke du var mulig?

– Nei, ikke lovlig hvert fall, sier Morten Pretorius til NRK.

Han er tidligere driftsleder i Veireno, og fjerde generasjon renovatør i familien. Hans oldefar, bestefar og far har også jobbet med renovasjon.

– Jeg så at det kom til å bli søppelkaos, med så få biler og så mange punkter på en vakt per bil. Derfor valgte jeg å slutte et par måneder etter at kontrakten ble skrevet, sier den tidligere driftslederen i Veireno.

– For få biler

Søndag ettermiddag fortalte byrådet at de bryter med Veireno og sier opp kontrakten om avfallshenting i Oslo.

Veireno slår seg trolig konkurs allerede mandag, og Oslo kommune tar selv over avfallshåndteringen i hovedstaden.

Morten Pretorius sa opp jobben sin fordi han mente oppgaven ville bli umulig.

– Hva så du ikke kom til å funke?

– Søppelhentingen er delt inn i to skift, men kun én bil er tilgjengelig per lag. Hvis det da oppstår forsinkelser på ett av skiftene, blir det vanskelig å hente seg inn. Hadde det vært to biler per skift, kunne det kanskje gått.

– Burde kommunen ha sett dette?

– Absolutt. De har jo tidligere erfaring med renovasjon. Sett inn flere biler og gå tilbake til den gamle modellen. Det tror jeg er det tryggeste.

VEIRENO: Oslo kommune tar nå over arbeidsgiveransvaret for 170 renovatører. Veireno opererte med 89 renovatører da de fikk anbudet høsten 2015. Foto: Vivian Stensrud / NRK

– Flere biler, men ingen skiftendring

Fra og med i dag har altså Renovasjonsetaten selv ansvaret for søppelhentingen i Oslo.

– Vi har under 120 klager på manglende søppelhenting per dag nå, sier direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg. Foto: Victoria Wilden / NRK

Direktør, Arild Sundberg, har foreløpig ingen planer om å endre på skiftordningen som Veireno har brukt.

– Å endre skiftene nå tror jeg er lite lurt. Nå vil vi sammen med dem som har begynt i Oslo kommune og driftslederne deres se om det er nødvendig å gjøre noen justeringer underveis. Kommunen har også skaffet seg tilgang på ekstra biler, hvis det er behov for det, sier Sundberg.

– Hvor sikre bør Oslos befolkning være på at dette nå kommer til å gå bra?

– Nå greier vi fortløpende å ta unna avfallet i Oslo. Klagetallene er nå lavere enn de noen gang har vært siden kontrakten ble startet.

Veireno-gransking ferdig i april

Granskingen av søppelskandalen i Oslo vil være ferdig i slutten av april.

I januar hyret kommunen inn konsulentselskapet Deloitte for å finne ut hva som førte til søppelkaoset i Oslo etter at firmaet Veireno overtok avfallshåndteringen.

Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes. Deloitte skal også se på hvorvidt Veireno fulgte lover og regler.