– Jeg hørte noen kraftige smell og så en bil forsvinne i stor hastighet

Beboerne i sameiet på Fjellhamar bråvåknet til lyden av skudd mellom klokken ett og to natt til onsdag. Ukjente gjerningspersoner skjøt minst fem ganger inn i en leilighet og traff en mann og en kvinne inne i boligen. Begge ble alvorlig, men ikke livstruende, skadet, og er nå til behandling på sykehus.

Styrelederen i sameiet, Tony Vengel, sier det var skremmende.

Tony Vengel er styreleder i sameiet på Fjellhamar der en mann og en kvinne ble skutt og alvorlig skadet natt til 4. april. Foto: Rushda Syed / NRK

– Først skjønte jeg ikke helt hva som hadde skjedd, jeg hørte noen kraftige smell, så hørte jeg noen stemmer utenfor. Et minutt etterpå tittet jeg ut og da så jeg en bil som forsvant i stor hastighet. Det gikk vel bare noen få minutter, så kom det mange politibiler og ambulanse inn her. Da skjønte jeg at det hadde skjedd et eller annet ikke helt bra, forteller Vengel.

Flere beboere har tatt kontakt med styrelederen i etterkant av skyteepisoden.

– De synes det er veldig skremmende, de føler seg litt utrygge, selvfølgelig.

Vengel sier beboerne i leiligheten er leietakere og at eieren av boligen nå har bestemt seg for å avslutte leieforholdet.

– Det har vært en del ordensforstyrrelser og bråk på nattestid som styret i sameie har klaget på, så de har hatt en siste sjanse. Hendelsen i natt var den siste dråpen, forklarer styrelederen.

Så trolig ikke hvem de skjøt mot

Tre andre voksne og et barn på to år befant seg også inne i leiligheten da skuddene ble avfyrt, men de ble ikke truffet. Innsatsleder Knut Hammer fra Øst politidistrikt fortalte NRK onsdag morgen at det trolig var persienner foran vinduet, så gjerningspersonene ikke så hva eller hvem de skjøt mot.

– Vi vet at det har vært minst en gjerningsperson og at hun eller han har forlatt stedet i bil, sier Hammer.

En mørk Mercedes eller BMW er sett kjørende fra stedet av flere vitner.

Politiet er ikke sikre på hva slags våpen som ble brukt, men sier det trolig ikke var automatvåpen.

Politiet lette etter spor på åstedet for skytingen på Fjellhamar i natt. Foreløpig vet de lite om hvem gjerningspersonen(e) kan være. Foto: TIPSER.NO / Daniel D.Laabak

Mistenker gjengoppgjør

Overfor Romerikes Blad sier operasjonsleder Terje Skaftnes at politiet mistenker at skytingen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier Skaftnes til NTB.