– Ingen steder jeg føler meg så trygg som på Mortensrud

Mandag kveld skal politikere som Jan Bøhler (Ap) og Mazyar Keshvari (Frp) møte blant annet Melita Ringvold, initiativtakeren til Mortensrud Manifest, til debatt.

På NRK2 kl. 19.45 skal de direkte fra Mortensrud aktivitetshus svare på hva de vil gjøre for området.

Problemene i bydel Søndre Nordstrand, som dopsalg og vold, handler lite om kultur, religion og hudfarge. Det handler om politikk og prioriteringer, mener Ringvold.

– Det holder ikke å snakke om områdeløft. Jeg vil se hva det løftet skal inneholde, sier hun.

Felles plattform

Hennes lokale engasjement startet for tre år siden. En lørdag ved middagsbordet får hun servert store spørsmål av sønnen sin, Vetle.

– Hvorfor dør et barn?

En gutt på skolen hans hadde sultet i hjel i sitt eget hjem. I tiden etter dødsfallet prates det mye, og en kveld får Ringvold nok.

– Jeg får spørsmål fra en jeg kjenner: «Huff, har du hørt om den tiåringen som døde? Det blir ikke bedre av å bygge en moské her heller.» Da tenkte jeg: Hva faen har det med saken å gjøre?

Da startet hun Mortensrud Manifest med mål om å skape en plattform som jobber på tvers av kultur, idrett og religion.

Fordommer

– Mortensrud er en raus bydel, sier Ringvold.

På T-banen til byen og i lunsjen på jobb hører hun helt andre beskrivelser av sitt lokalmiljø.

Kollegaer har for eksempel spurt om det ikke går utover norskkunnskapene til barna hennes når de vokser opp på Mortensrud.

– Det skjer negative ting i andre bydeler som ikke knyttes like sterkt til bydelen når det skjer. Hvis vi hele tiden snakker negativt om Mortensrud, så blir det en selvoppfyllende profeti, dessverre.

– Færre voldsepisoder

Nyhetsoppslagene om Mortensrud har de siste årene sjelden vært av den hyggelige sorten. Nå har det dårlige miljøet blitt mindre, ifølge politiet.

– Politiet er fortsatt bekymret for at enkeltungdom blir rekruttert inn i organisert kriminalitet, men det har vært færre alvorlige voldsepisoder, sier politioverbetjent Dag Harald Drevsjø ved forebyggende avdeling ved Manglerud politistasjon.

– Men det er et område med mange flotte barn og unge, legger han til.

Jobber for nærmiljøet

Å flytte fra Mortensrud har aldri vært aktuelt for Melita Ringvold.

– Det er ingen steder jeg føler meg så trygg som her. Det er vårt nabolag.

De siste tre årene har hun blant annet jobbet for flere fritidstilbud til unge, en flerbrukshall og et nytt biblioteket med lengre åpningstider. I midten av september arrangerer de Mortensrud-festivalen for tredje år på rad. Men Ringvold understreker at frivillig arbeid ikke er nok.

– Vi må tørre å si at det koster mer å få flerkulturelle samfunn til å blomstre, fordi det er flere mennesker med sammensatte behov og mye ungdom på ett sted, sier hun.

Se bildegalleriet: Dette mener folk fra Mortensrud om sitt nærmiljø!