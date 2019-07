– Ikke gå fra elsparkesykkelen når den lades

I løpet av ett døgn har det tatt fyr i to elsparkesykler som stod til lading – én i Oslo og én i Lillestrøm.

Da batteriet til en elsparkesykkel tok fyr i Oslo mandag, var det som et fyrverkeri, ifølge Oslo brann- og redningsetat.

Brannvesenet beskriver at de så røyk fra flere vinduer på loftet i en eldre bygård. Vitner forklarte at de hadde sett flammer og hørt smell.

– Røykdykkere tar seg raskt inn i trappeløpet og møter en ulmende og rykende elsparkesykkel ved inngangspartiet. I det de tar den med seg ut, begynner batteriet på sykkelen å brenne, på en slik måte at det nærmest oppleves som fyrverkeri, sier utrykningsleder Jørgen Lie i innlegget på Facebook.

Ved lading av elsparkesykler bør man ta noen forholdsregler, ifølge nødetatene.

Nødetatene advarer mot å lade elsparkesykler om natten når man sover. Bildet er tatt i forbindelse med en brann i en elsparkesykkel i Oslo mandag. Foto: Kristin Grønning / NRK

– Bør foregå under oppsyn

– Vi advarer mot å lade elsparkesykler om natten, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Politiet får støtte fra seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Dag Rune Omland. Han sier man ikke skal lade elsparkesykkelen når man ikke er hjemme – eller om natten.

– DSB anbefaler at lading av elsparkesykler, elsykler, ståbrett og så videre bør foregå under oppsyn. Og da bør ikke det skje om natten når man sover.



Ifølge Omland kan batteriene ta fyr igjen, selv om man tror at man har klart å slukke brannen.

– På grunn av kjemien i batteriet kan det begynne å brenne igjen. Vi i DSB anbefaler at det slukkes med vann eller vannbasert skum, fordi hensikten er å kjøle ned batteriet.

Ifølge brannvesenet er gassene som avgis ved en brann i disse batteriene giftige.

– Kunne gått verre

Ved begge tilfellene det siste døgnet gikk det heldigvis bra, og ingen personer ble skadet.

Brannen i Oslo ble raskt oppdaget på grunn av brannvarsling i bygget, skriver brannvesenet videre på Facebook.

– Hadde dette skjedd i en leilighet uten brannvarslingsanlegg, og på nattetid, ville vi nok stått ovenfor et helt annet og langt mer alvorlig scenario. Det var spesielt å se hvordan en tilsynelatende liten brann, kan være så hissig og avgi så store mengder branngasser og røyk, sier Lie i innlegget.

Utrykningslederen beskriver videre at det ikke tok lang tid før rommene ble fylt av røyk.

– Slike, nærmest eksplosive, branner som oppstår i denne typen batterier slukkes kun ved bruk av store mengder vann. En slagkraft og slukkevannsmengde de færreste har tilgang til i husstander.

Brannvesenet sier det var spesielt å se hvordan en liten brann kan avgi så mye røyk, etter brannen i Oslo mandag. Foto: Kristin Grønning / NRK

– Kjøp av seriøse leverandører

– De fleste elsparkesykler har litium ionebatterier. Tar batteriene fyr, kan det bli en hissig brann, som kan være vanskelig å slukke, sier Jon-Steinar Hanstad, direktør for teknisk seksjon i landsforeningen Nelfo.

Når et batteri begynner å brenne, skjer det en kraftig kjemisk reaksjon, forteller Hanstad.

Jon-Steinar Hanstad direktør for teknisk seksjon i landsforeningen Nelfo, anbefaler å kjøpe elsparkesykler fra seriøse leverandører. Foto: Nelfo

– Du må ha store mengder vann. Begynner det å brenne, bør du komme deg ut så raskt som mulig.

Han anbefaler folk å kjøpe elsparkesykler fra seriøse leverandører.

– De fleste elsparkesykler har batterier med innebygd beskyttelse, slik at de ikke blir for varme. Elsparkesykler som er kjøpt fra useriøse forhandler kan ha andre typer batterier som er mindre sikre.

Hanstad fraråder folk fra å trimme og mekke på elsparkesyklene hjemme.

– Det øker risikoen for brann, sier Hanstad.