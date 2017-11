– Har fortsatt mareritt etter overgrepet for 17 år siden

Saken oppdateres

Det var i juni 2000 at de to jentene som da var seks og sju år gamle, ble voldtatt i et skogholt bak Tiurleiken skole på Romsås.

– Jeg tenker på det som skjedde nesten hver dag og har fortsatt mareritt om det som skjedde, forklarte den ene av de fornærmede kvinnene som i dag er i begynnelsen av 20-åra.

Gråtkvalt forklarte hun hvordan livet har vært etter at hun og en venninne var ute og lekte 20. juni 2000.

– Jeg har hatt det vanskelig. Jeg har problemer med å konsentrere meg og det har gått ut over skolearbeid. Kvinnen har i dag depresjon og posttraumatisk stresslidelse, som knyttes til overgrepet.

Mannen fra Romerike som er tiltalt erkjente straffskyld for de to voldtektene da tiltalen ble lest opp av aktor Trude Antonsen. Tiltalen har en strafferamme på opptil 21 års fengsel.

Overfallet skjedde i skogen ved Tiurleiken skole på Romsås. Foto: Hanne Roald / NRK

– Først var han snill, så ble han slem

I retten ble dommeravhør av de to jentene som da var seks og sju år, spilt av. Jentene var ute og lekte om kvelden da tiltalte, som var ute og gikk tur, kom i snakk med dem. Etter en stund forandret mannen seg, forklarte jenta.

– Han sa jeg ikke skulle skrike og holdt meg over munnen, fortalte jenta i dommeravhøret.

Mannen truet med å drepe dem hvis de ikke var stille mens overgrepene foregikk.

– Etter voldtektene løp den ene jenta bort til en dame og fortalte hva som hadde skjedd. Politiet ble varslet og det ble umiddelbart satt i gang søk etter gjerningsmannen, fortalte aktor Antonsen i sitt innledningsforedrag.

Likevel skulle det gå mange år før en gjerningsmann ble tatt.

Felt av DNA etter 16 år

Overfallet av de to små jentene skapte stor frykt i lokalmiljøet. Politiet sikret seg et DNA-spor, men fikk ingen treff i registeret og henla saken under beskrivelsen «ukjent gjerningsmann».

I 2014 ble mannen dømt i en spritsmuglersak. Ifølge Dagbladet ble mannen stoppet med alkohol verdt 20 000 kroner på vei fra Tyskland til Sverige.

DNA-prøver tatt i denne saken ga treff i politiets registre i fjor sommer, 16 år etter voldtektene på Romsås.

Da han ble pågrepet, fant politiet også nesten 15 000 bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Han erkjenner også straffskyld for dette.

42-åringen er også tiltalt for overgrep mot en annen jente, men erkjente ikke straffskyld for dette i retten i dag.