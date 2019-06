– Han løp rett mot meg med kniven i hånden

Da 22-åringen skulle på jobb rundt klokken 08.00 tirsdag morgen så hun en fremmed mann i bar overkropp i bakgården hvor hun bor, nederst på Grünerløkka i Oslo.

Mannen, som nå er siktet for drapsforsøk på en annen mann i 30-årene, skrek høyt, slo og rotet i buskene. I hånden hadde han en stor kniv.

– Med en gang han fikk øye på meg spurtet han rett mot meg. Han hadde kniven i hånden, forteller Demi Krisxan Dyke til NRK.

Hun ble veldig redd og la på sprang gjennom portrommet mot utgangsdøren.

– Jeg klarte å trykke på en bryter så døren åpnet seg. Jeg presset meg ut gjennom dørsprekken og rakk akkurat å smelle den igjen bak meg.

Hun hørte lyden av kroppen til mannen som traff den lukkede døren bak henne.

– Det var sinnssykt nære på, forteller hun.

FLUKT: Det var ut denne døra 22-åringen løp fra mannen som nå er siktet for drapsforsøk. Foto: Anders Fehn / NRK

Skummelt å tenke på

22-åringen sier hun er glad for at hun klarte å reagere så raskt.

– Man vet aldri hvordan man vil reagerer i en sånn situasjon. Om man bare fryser og blir helt handlingslammet, sier hun.

Særlig er det ubehagelig å tenke på hva som kunne ha skjedd hvis hun ikke kom seg unna.

– Han klarte jo å knivstikke noen andre. Det er utrolig ekkelt å tenkte på hva han kunne ha gjort hvis han fikk tak i meg, sier hun,

FRYKT: Mannen ble filmet av et vitne utenfor leiligheten han bodde i tirsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. FRYKT: Mannen ble filmet av et vitne utenfor leiligheten han bodde i tirsdag morgen.

Skremte mange i området

Mannen i bar overkropp skremte mange på Grünerløkka i morgentimene tirsdag. Malin Mobæk jobber på Kaffebrenneriet rett ved Ankerbrua, bedre kjent som Eventyrbrua.

– To kunder kom løpende inn og sa at det var en mann med kniv utenfor. De sa at vi måtte låse dørene.

De gjorde det, og fulgte situasjonen gjennom vinduene.

– Vi så mannen løpe rundt i området helt rabiat. Vi så også en mann ligge på bakken. Det var han som ble stukket ned, sier Mobæk til NRK.

LÅSTE DØRENE: Malin Mobæk så mannen fra Russland knivstikke en annen man fra Filippinene like utenfor der hun jobber. Foto: Bård Nafstad / NRK

Siktet for drapsforsøk

Politiet rykket ut med store styrker, avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen etter en knivstikking på Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo tirsdag morgen.

Elektrosjokkvåpen har blitt brukt minst seks ganger i år på landsbasis.

En russisk borger i begynnelsen 30-årene er siktet for drapsforsøk etter å ha knivstukket en filippinsk mann. Han er alvorlig skadet og ligger på sykehus.

Den siktede er godt kjent av politiet fra før av. Ifølge VG er han dømt for vold både i 2014 og 2017.

I den siste dommen kommer det fram at han har slitt med psykiske utfordringer, rus og sinnemestring.

Her skyter politiet med elektro­sjokkvåpen Du trenger javascript for å se video.

Politiet ber om tips

Flere andre personer ble også truet av gjerningsmannen tirsdag morgen.

Så langt har politiet fått inn tre anmeldelser, men de oppfordrer andre som har blitt truet, har observasjoner eller for eksempel videoopptak om å ta kontakt.

Rundt tidspunktet for knivstikkingen kom det også melding om en brann i en leilighet i Thorvald Meyers gate.

Mannen skal ha bodd på denne adressen en periode.