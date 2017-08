– Gatene er våre, de tilhører ikke nynazister!

Da Lars Marius Løkkum så bilder av nynazister som marsjerte i Kristiansand for en uke siden vekket det en vilje han ikke hadde kjent før.

Lars Marius Løkkum ble forferdet av å se Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrere i Kristiansand, men også inspirert til å sette i gang en motdemonstrasjon. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

– Jeg synes det var forferdelig å se det, og at de som stilte seg opp mot nazistene ble arrestert. Det skremte meg og jeg følte at vi må gjøre noe med det. Så jeg tenkte jeg skulle lage en motdemonstrasjon, forteller Løkkum.

Via venner fikk han sammen med LHBTQ-miljøene i Oslo opprettet et arrangement på Facebook, som etter hvert ble delt med over 22 000 mennesker.

– Dette er min første gang som aktivist og det føles veldig bra, for jeg jobber for min egen sak. Jeg er stolt over at vi kjemper sammen.

Hundrevis av mennesker deltok i markeringen for å vise sin motstand mot nynazistene i en demonstrasjon som gikk fra Grønland til Spikersuppa.

– Vi må slå tilbake!

Thea Reynolds var en av dem som møtte opp. Hun mener markeringer som dette betyr mye.

– Nazistene fikk vise seg fram, da må vi vise at vi er sterkere og at vi står sammen, sier Reynolds.

Betzy Thangstad forteller at hun fikk frysninger da hun så nynazistene marsjere på Sørlandet.

– Vi må si fra og slå tilbake, det er det eneste rette å gjøre! Dette var en gyllen anledning til å vise hva vi synes om nynazister.

Flere som stod å så på demonstrasjonen langs gatene ble med på de taktfaste ropene. Karoline Rimestad synes det er veldig fint at folk demonstrerer mot nynazistene.

– Nynazistene burde ikke fått lov til å demonstrere, mener Rimestad.

Fra venstre: Thea Reynolds, Karoline Rimestad og Betzy Thangstad. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Vel fremme ved Spikersuppa er Løkkum storfornøyd med dagens markering.

– Det er over all forventning! I dag gjør vi det synlig at vi bryr oss og at nazister og høyreekstreme ikke er velkomne i Oslo, sier Løkkum.

Reidar Engesbak, en av dem som hjalp Løkkum med å stable demonstrasjonen på beina, er glad for at mange ble med på markeringen.

– Dette handler ikke bare om LHBT-kamp, det er en felles kamp mot høyreekstreme. Gatene er våre, de tilhører ikke 70 nynazister, sier Engesbak.

Forsøkte å stanse Stockholm-Pride

Samtidig som det ble markert i Oslo gikk Pride-paraden av stabelen i Stockholm i dag, men der ble det tilløp til problemer. Et tjuetalls menn i tjueårene stelte seg, ifølge SVT, midt i veien for paraden, men politiet fikk raskt kontroll over gruppen og fjernet dem fra veien.

Før det hadde Oslo Fagottkor, som deltok i toget i Stockholm med en egen flåte, allerede opplevd en ubehagelig situasjon da de passerte en park.

– Det var god stemning og masse jubel, så ser vi at det står en gruppe på 20–30 demonstranter i det ene hjørnet av parken. Plutselig må politiet gripe inn og ta kontroll over de med makt, forteller Thomas Strandberg, et av kormedlemmene.

Han er takknemlig for at politiet tok affære raskt.

– Alle synes dette var ubehagelig for hvis de ikke hadde blitt stoppet, så virket det som de hadde tenkt å storme paraden. Det kunne blitt veldig skummelt.