– Foreldre stresser for mye i julen

Desember er for mange familier fylt opp med oppgaver og aktiviteter som må gjøres. Det kan føre til stress som gjør at foreldre kan være utslitte og i dårlig humør i førjulstiden.

Bjørg Anne Gjærde handler julegavene i siste liten. Foto: Magnus Bratten / NRK

– Vi er gode til å stresse i forkant, men når julekvelden kommer klarer vi å roe ned, sier Bjørg Anne Gjærde.

Hun er en av mange voksne som opplever en stressende førjulstid. Spesielt når det kommer til å handle gaver.

– Det bare skjer i panikk. Noen få dager før jul har vi noen lister vi går etter, så løper vi hit og dit.

– Foreldre mister kontrollen

Familieterapeut Dora Thorhallsdottir mener foreldre stresser for mye i tiden før jul. Det kan få konsekvenser for julestemningen i familien.

Familieterapeut og komiker Dora Thorhallsdottir. Foto: Viljam Brodahl / NRK

– Hvis du gjør veldig mye i november og desember som du føler du må, bør eller skal, lover jeg deg at julen ikke blir spesielt trivelig.

Hun mener det har bygd seg opp så mange forventninger om hva julen skal inneholde at foreldre ofte lar seg påvirke av andre.

– Det er veldig mange foreldre som føler seg som en passasjer i passasjersetet – at man bare blir med og mister litt kontrollen, sier Thorhallsdottir.

– Jeg tror nok kontroll er en stor del av det. Jeg tror det er mange kvinner som synes det er vanskelig å be om hjelp. Familieterapeut Dora Thorhallsdottir

Kvinner er mer kontrollerende

Ifølge familieterapeuten er de fleste familier vanedyr. Tradisjon bidrar til at julen forberedes på samme måte år etter år.

– Jeg tror mange tenker at hvis man for eksempel gir bort noe av ansvaret, kan hybelkaninene bli synlige, eller det kan hende at ribbesvoren ikke blir like sprø som man selv får til, sier Thorhallsdottir.

Dersom man bryter det mønsteret kan det oppstå konflikter.

– Det kan være frustrerende i et forhold, der den ene føler veldig på dette ansvaret, men som selv aldri gir bort ansvar.

Mener barn blir mer stresset i julen

Førsteamanuensis Krister Fjermestad, som underviser i barne- og ungdomspsykologi ved Universitetet i Oslo, mener mange barn oppfatter julen som en spenning utenom det vanlige. Det kan gjøre perioden mer anstrengende.

Krister Fjermestad underviser i barne- og ungdomspsykologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Lasse Moer / UiO

– Juletiden er en stressende periode for barn, med mange arrangementer og generell travelhet. Det er velkjent at alle familiemedlemmer påvirkes av hverandres stress.

Han forteller at man kan oppleve barn sitt stressnivå på blant annet kroppslig uro. Oppstår det konflikter mellom foreldrene er barn ekstra sensitive.

– Barn er vare for stemning og de påvirkes av det. Samtidig er det absolutt mulig å forklare barn hva som er årsaken og si unnskyld, sier Fjermestad.

Thorhallsdottir mener det er enkle ting som skal til for å lette på den stressende førjulsperioden.

– Jeg tror det er lurt å skrive opp alle oppgaver som skal gjøres. Med en gang du gjør ting du ikke vil, så går du på akkord med deg selv. Da mister man både energien og gleden, sier Thorhallsdottir.