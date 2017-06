– Fartssperre i bilene kunne spart 40 liv i året

Transportøkonomisk institutt legger tirsdag frem en rapport på oppdrag fra Statens vegvesen som tar for seg alle fartsrelaterte dødsulykker mellom 2005–2015.

Forsker Alena Høye ved Transportøkonomisk institutt har undersøkt hvordan fart har påvirket dødsulykker i Norge fra 2005–2015. Foto: Hans-Jørgen Solli / NRK

– Fokuset har vært på edru førere som har kjørt for fort. I ulykker der føreren har vært ruspåvirket, er det ofte rusen som er mest avgjørende, sier forsker Alena Høye.

Typisk for dødsulykker med høy fart:

Gjennomsnittsfarten er over 100 km/t

Eldre biler

Ulykkene skjer om natten og i helgene

Yngre menn

135 personer omkom på veiene i fjor og så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken, ti av disse omkom i mai.

– Vi ser at det er flest drepte i ulykker der farten er godt over fartsgrensen, sier Høye.

Tvinger føreren til å følge fartsgrensen

– En teknisk løsning i bilen som tvinger føreren til å overholde gjeldende fartsgrenser, vil kunne føre til 40 færre drepte i trafikken i året her i landet, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet Arild Ragnøy. Foto: Knut Opeide / Vegdirektoratet

Et av tiltakene for å få ned trafikkulykkene er å innføre såkalt Intelligent Speed Adaption (ISA).

Med denne tekniske løsningen installert vil det være umulig å kjøre raskere enn fartsgrensen.

– I mange av dødsulykkene ser vi at førerne har kjørt svært fort, gjerne 20–30 km/t fortere enn den tillatte hastigheten over en lengre strekning, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet Arild Ragnøy. Han tror derfor en fartssperre ville vært svært effektivt.

– Kunne spart 40 liv i året

Løsningen med fartssperrer er prøvd ut i flere land, blant annet i Sverige, men foreløpig er det ingen nye biler på markedet som blir levert med dette som standard.

– Sett i lys av myndighetenes visjon om null drepte i trafikken, er det et tankekors at tekniske løsninger som vi vet fungerer, ikke brukes, sier Ragnøy.

Ifølge Statens vegvesen kunne ISA ha ført til 40 færre drepte og 100 færre hardt skadde i trafikken i året i Norge.

Sosialt akseptert å kjøre for fort

Ragnøy tror en av årsakene til at løsninger som ISA fortsatt ikke finnes i bilene, er at folk ikke tror det å kjøre for fort er så farlig.

– Å kjøre bil når man er beruset eller rusa, er ikke sosialt akseptert i Norge. Vi er ikke kommet dit når det gjelder å kjøre for fort, sier han.

Han tror imidlertid dette vil endre seg. Om noen år tror han myndighetene vil kreve at nye biler har fartsdempersystem på samme måte som antispinn.

– Om 15 år tror jeg ikke det vil være sosialt akseptert at man kan kjøre så fort man vil og risikere både sitt eget og ikke minst andres liv.

