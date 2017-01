– Elsykkelstøtte er penger ut av vinduet

– Jeg synes at det igjen er et dårlig forslag. Byrådets egen rapport viser at kostnadene ved å kutte CO₂-utslipp ved å støtte elsykler er cirka fem ganger høyere enn å kutte på andre måter, sier Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum. Han var blant kritikerne i fjor og er kritisk til nyordningen.

Gunnar Stavrum. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Byrådet vil gi opptil 10 000 kroner i støtte til kjøp av el-varesykkel. Privatpersoner, borettslag, bedrifter og organisasjoner kan søke fra 1. februar. Hensikten er å minske bilbruken.

– Vi må bruke mindre plass for å transportere oss og jeg tror el-lastesykkel kan være et godt alternativ til bilen, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Potten er på fem millioner kroner.

Susanne Kaluza har allerede en el-varesykkel.

– Det går i en fei. Jeg vet ikke om jeg hadde klart alle bakkene med tre unger oppi, uten elsykkel, sier Kaluza, tidligere blogger og nå rådgiver i Trigger..

– Må være for alle

Stavrum søkte om elsykkelstøtte i fjor, men kjøpte aldri sykkel.

– Jeg gjorde det som en demonstrasjon. Det er mulig jeg kommer til å kjøpe elsykkel, men det har jeg råd til uten at jeg tar penger fra andre ting som Oslo kommune mye heller burde bruke pengene til, sier han.

– Det er penger ut av vinduet.

– Men det er jo en ordning som er åpen for alle å søke på?

– Forrige gang var det de 1000 første som fikk støtte, og det var jo mangemillionærer og rike personer blant dem, sier Stavrum.

– Kommunale støtteordninger bør være behovsprøvd eller en universelle og gjelde for alle uten en grense for bare de første som melder seg på.

Aina Stenersen (FrP). Foto: Matunda Bigirimana / NRK

Heller ikke Oslo FrP-leder Aina Stenersen bifaller støtteordningen.

– Når først byrådet skal ha enda en støtteordning burde tilskuddet gå til noen som ellers ikke har råd. Ellers blir det slik at de som er ressurssterke og har god økonomi igjen får fordeler og kan være miljøvennlige, mens fattige familier ofte faller utenfor. Kriteriene for tildeling burde ta hensyn til dette, mener Stenersen.

Vil ha evaluering

Høyre støtter nyordningen, uten særlig entusiasme.

Eirik Lae Solberg (H). Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

– Jeg mener andre virkemidler virker bedre og ville heller økt støttesatsen til utskifting av gamle, forurensende vedovner, sier gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

– Vi kommer ikke til å gå i mot ordningen, men det er viktig at dette evalueres så vi ser om det har god effekt, sier Solberg.

Han vil vite om flere benytter el-varesykler og om bruken faktisk fører til mindre biltrafikk.

– Vi må se at det ikke bare fører til at de som likevel hadde tenkt å kjøpe elsykkel, får den billigere, sier Solberg.