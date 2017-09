– Dieselavgift er ikke prioritet

Ifølge en faglig utredning må hele Oslo bli en egen avgiftssone også for lette dieselbiler for å oppfylle kravene til luftkvalitet. Byrådssekretær Daniel Rees sier byrådet prioriterer å få på plass en slik sone for tunge kjøretøy og gjennomføre de endringene i bomringen som allerede er vedtatt.