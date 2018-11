– Dette er uskyldige mennesker som ikke skal lide økonomisk tap

– Når erstatning og kjøpesum skal fastsettes må kommunen sørge for at disse uskyldige familiene ikke lider økonomisk tap, sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer.

I går ble det kjent at rådmannen foreslår å kjøpe ut 22 boligeiere som vil vekk fra søppeldeponiet i Skedsmo, slik at de kan kjøpe ny bolig et annet sted.

Totalt er rundt 150 boliger ved det gamle deponiet oppført på forurenset grunn, noe som vil kunne gjøre det vanskelige å selge dem.

Mange av boligene ble også bygget lenge før eiendommene ble definert som forurenset.

Må bli kjøpt ut for markedspris

– Disse familiene må få en pris som tilsvarer markedsprisen i dag. Det betyr at den verdiøkningen boligen ville ha hatt i en normal situasjon må gjenspeiles når kommunen kjøper dem ut, sier Meyer.

– Hvorfor det?

– Fordi dette er uskyldige familier som har havnet i et uføre, uten at de har hatt noen muligheter til å påvirke situasjonen. Det er helt rimelig at fellesskapet stiller opp for dem, og at de får en kompensasjon som ikke setter dem i vanskelig økonomisk situasjon.

Rådmann i Skedsmo kommune Erik Nafstad vil ikke kommentere forslaget til Huseiernes Landsforbund overfor NRK, men til kommunestyret skriver han at prisen

Skedsmo-rådmann Erik Nafstad foreslår at "den spesielle situasjonen (...) ikke kommer til fradrag." Foto: Anders Fehn / nrk

beboerne får fra kommunen skal regnes ut fra det "vanlige kjøpere vil gi for eiendommen ved frivillig salg".

Det rådmannen kaller "den spesielle situasjonen som følge av deponisaken" skal ikke ha noen betydning for prisen. Den konkrete summen vil han ikke gå inn på.

– Det vil vi ta for oss når kommunestyret har behandlet saken, sier Nafstad.

Lykkelige for utkjøp

– Endelig er dette historie, vi er så glad for det, sier May-Britt Delbæk, som er en av dem som skal bli kjøpt ut av kommunen.

Onsdag 7. november skal kommunestyret i Skedsmo stemme over rådmannens anbefaling. Etter alt å dømme får forslaget politisk flertall.

– Vi er veldig letta og glad for at denne beslutningen nå er tatt. Vi har lenge ment at dette er helt riktig, sier hun.

Samtidig varsler 15 boligeiere som ikke blir kjøpt ut av kommunen rettssak.