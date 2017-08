– Det har pågått i veldig mange år uten at noen har grepet inn

Tiltalen beskriver svært grov vold og dødstrusler mot alle de fire familiemedlemmene. Det skal ha pågått fra 1993 til 2014, på ulike adresser, i blant annet Kristiansand og Oslo.

Mannen skal gjentatte ganger ha truet med å drepe både kona og barna, enten ved å kjøre på dem eller kaste syre på dem.

49-åringen har ifølge tiltalen stått på stedatterens hals, slik at hun til slutt ikke fikk puste. Han skal også ha slått hodet hennes mot et kjøleskap til hun besvimte.

– Dette er en svært alvorlig og spesiell sak. Dette er et forhold som har pågått i veldig mange år uten at noen har grepet inn. Min klient har hatt en tøff oppvekst, sier Signe Bodil Blekastad, som er bistandsadvokat for mannens stedatter.

Googlet barnevernet

I 2004 skal mannen ha mishandlet stedatteren etter at han fant ut at hun hadde søkt på barnevernet på internett.

Videre skal han da ha slått henne, dratt henne etter håret og slått hodet hennes flere ganger mot et skap.

– Min klient gikk til politiet da hun var blitt myndig, og deretter har denne saken rullet opp. Det er en stor belastning for henne og hun gruer seg forferdelig, sier Blekastad.

Signe Bodil Blekastad er bistandsadvokat for stedatteren. Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Bare oppspinn

Benedict de Vibe er mannens forsvarer.

Han forteller at mannen ikke erkjenner straffskyld for noen av punktene i tiltalen. Ifølge ham er alt oppspinn som ekskona og stedatteren har funnet på for å hevne seg.

– Han forlot sin daværende kone i 2004, og han mener at hun og stedatteren vil ta hevn for dette, sier de Vibe.

Han kommer til å be om full frifinnelse av mannen.

Benedict de Vibe er mannens forsvarer. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Mistenker økonomisk motiv

Ifølge de Vibe finnes det ingen bevis for at volden og truslene som beskrives i tiltalen, har skjedd.

– Det er ingen ting fra verken lege, helsevesenet eller skolevesenet som bygger oppunder dette.

Mannen tror også at ekskona har et økonomisk motiv, sier forsvareren.

Aktor vil ikke kommentere

Anne Marie Hustad er aktor i saken. Hun ønsker ikke å gi noen kommentar før saken er i gang.

Saken starter mandag i Oslo tingrett og skal vare i fem dager.