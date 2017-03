– Det er vondt at helseministeren bryr seg så lite om oss

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kritiseres for å ikke ta ansvaret sitt av pasienter ved Diakonhjemmet sykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) snakket på Høyres landsmøte fredag om en helsetjeneste utformet etter pasientenes behov.

Samtidig fortviler 800 pasienter ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo over at de etter påske kommer til å miste behandlingstilbudet sitt. Varmtvannsbassenget på sykehuset, det eneste av sitt slag i byen, skal stenges uten en fullverdig erstatning.

Derfor er fortvilelsen stor over at Høie ikke har vært villig til å møte pasientene for å diskutere situasjonen. De har invitert ministeren på besøk til Diakonhjemmet og til debatter omkring ansvaret for tilbudet. Han har avvist alle invitasjoner.

Marte Rua synes det er absurd å måtte argumentere mot nedleggelsen av et tilbud som både pasienter og fagfolk er enige om at er viktig for hundrevis av pasienter. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Han vil ikke møte oss eller ta ansvaret. Det er vondt at han bryr seg så lite om oss, sier Marte Rua, pasient ved Diakonhjemmet sykehus i over 20 år og talsperson for pasientgruppen.

Hun mener situasjonen har oppstått fordi ingen har definert hva slags aktivitet terapi i varmtvannsbasseng er og om det er stat eller kommune som har ansvaret.

– Ingen har vurdert viktigheten av tilbudet og hvem som skal yte det. Den jobben burde Bent Høie ha gjort, men det har han ikke, sier Rua.

Svarte på Stortinget

Bent Høie kunne ikke stille til intervju om denne saken, men Helse- og omsorgsdepartementet skriver til NRK at pasientene må diskutere situasjonen med Oslo kommune.

Det er de som har ansvaret, mener departementet og viser til svaret Høie ga etter spørsmål om ansvarsfordelingen fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) i februar.

Kommunene skal sørge for habilitering og rehabilitering i sitt tjenestetilbud. Hvordan kommunene løser denne oppgaven er opp til den enkelte kommune Helseminister Bent Høie (H)

Les spørsmålet og hele svaret her

Rua mener at svaret fra Høie ikke gir noen god avklaring.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, mener ansvaret ikke er fullstendig avklart. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Oslo kommune har ansvaret for rehabilitering for eksempel hvis noen opereres og skal bli bra igjen. Vi er derimot i en livssituasjon som ikke passer med kategoriene i helsevesenet fordi vi trenger livslang behandling. Det er ikke kommunen i stand til å gi, forklarer hun.

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener også svaret fra Høie ikke er tydelig nok.

– Det er ingen steder hvor det står helt klart og tydelig at kommunen har noe ansvar for å tilby terapibasseng, sier Thorkildsen.

Erstatning for noen få

Oslo kommune har som en midlertidig erstatning for bassenget gjort en avtale om bruk av varmtvannsbassenget på Cathinka Guldberg-senteret, men der er det bare kapasitet til 100 pasienter. Avtalen varer bare ut 2017.

Marte Rua påpeker at nedleggelsen på Diakonhjemmet er stikk i strid med oppdragsdokumentet Helse- og omsorgsdepartementet har gitt til Helse Sør-Øst, som også gjelder for Diakonhjemmet.

«Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.»

Det er Oslo kommune i stand til først i 2021, når de nye svømmeanleggene på Stovner og Tøyen står klare med hvert sitt nye varmtvannsbasseng.