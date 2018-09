– Det er Oslo kommune som burde blitt tiltalt

Spørsmålet retten skal ta stilling til i løpet av de neste fire dagene, er om Jonny Enger kan bebreides for overforbruk av overtid da Veireno hadde ansvar for søppeltømmingen i Oslo og ti Vestfold-kommuner.

Jonny Enger og VT-gruppen er tiltalt for å ha latt ansatte kjøre tunge søppelbiler rundt i gatene etter å ha vært på jobb opptil 18 timer i strekk.

Jonny Enger er enig i at den overtiden som er beskrevet i tiltalebeslutningen stemmer. Men han mener ikke han skal straffes for dette, fordi han gjorde det han måtte gjøre i en vanskelig situasjon.

VT-gruppen risikerer 5,9 millioner i foretaksstraff og Jonny Enger risikerer tre års fengsel.

Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Veireno overtok søppelhentingen i ti Vestfold-kommuner i oktober 2015. Allerede i desember undersøkte Arbeidstilsynet firmaet og fant flere alvorlige brudd.

I starten av oktober 2016 overtok firmaet Veireno søppelhentingen i Oslo, og klagene kom fra første uke. Det samme gjorde påstandene om at ansatte jobbet mer enn det som var forsvarlig for helse og trafikksikkerhet.

I oktober sa Arbeidstilsynet at de skulle undersøke forholdene for de ansatte i Oslo, og i november begynte kommunen å gi Veireno dagbøter for at de ikke gjorde det de skulle: å hente søpla.

Kommunen hyret inn konsulentfirmaet Deloitte for å finne ut hvor det gikk galt.

16. januar 2017 krevde Rødt at byråd Lan Marie Ngyen Berg skulle heve kontrakten med Veireno, og truet med mistillitsforslag mot henne. Byråden ga så direktøren i Renovasjonsetaten sparken, samtidig som byrådet advarte om at søppelkaoset kunne få store konsekvenser for Veireno.

Dagen etter sa byrådsleder Raymond Johansen at kommunen kunne komme til å si opp kontrakten med Veireno, og at Renovasjonsetaten hadde startet arbeidet med å forberede et nytt anbud.

I februar 2017 politianmeldte Arbeidstilsynet Veireno for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Byråd Berg sa til journalistene at hun var fly forbanna på Veireno, og noen dager seinere hevet Oslo kommune kontrakten.

Avfallsregningen til innbyggerne gikk opp med 5,2 prosent. Jonny Enger beklagde søppelkaoset, og firmaet slo seg konkurs 21. februar.

Med Veireno konkurs ble så firmaets øverste leder, Jonny Enger, politianmeldt av Arbeidstilsynet.

Gir kommunen skylda

Jonny Enger mente den nye teknologien med nettbrett var et gode, da han startet opp i Oslo. Kommunen kjøpte systemet og i etterkant oppdaget han at de nesten ikke hadde testet det.

En annen feil han mener kommunen gjorde, var at de ga Veireno ansvaret for all søppelhenting i Oslo fra første øyeblikk. Det var også rot med nøkkelknipper de overtok.

– Jeg var ganske trygg på at Oslo kommune, som har drevet med renovasjon i over hundre år, lagde et anbud for oss som vi kunne gjennomføre. Det var feil. Det er Oslo kommune som burde blitt tiltalt, ikke jeg.

Han sier at det var kommunen som ville ha skiftordning, for å få bedre kildesortering, og at det gjorde arbeidet mer komplisert.

Byrådet i Oslo vil ikke kommentere en pågående rettssak.

– Jeg kaller det å sette kjepper i hjula våre

Etter erfaringene med oppstarten i Vestfold mente Jonny Enger det ikke var mulig å klare seg uten mer overtid i Oslo, og han inngikk tariffavtale for å kunne bruke mer avtalt overtid.

– Fagforeningene sa at vi ikke kunne planlegge med overtid. Men vi planla ikke med overtid, vi ville ha innkjøring. Så starta vi, og tillitsmannen vår ble sykemeldt første uka. Vi måtte søke Arbeidstilsynet direkte. Det tok to måneder før vi fikk godkjennelsen. Fagforeninga anka den. Jeg veit ikke hvorfor de gjorde det, jeg kaller det å sette kjepper i hjula våre.

Daniel Sollie, aktor i Veireno-saken. Foto: Gøril Furu / NRK

– Det høres for meg ut som du sier at det ikke er mulig å starte opp renovasjon uten å bryte arbeidsmiljøloven, sier aktor Daniel Sollie.

– Googler du «oppstart av renovasjon» vil du se at det ikke er noe unikt det jeg har gjort. Men det er bare jeg som sitter her. Og hadde jeg ikke sittet her for å bli dømt for brudd på arbeidsmiljøloven, hadde jeg vel blitt dømt for forurensingsloven fordi søpla ble liggende.

Når dommeren spør om han reflekterte over hvordan overtiden virket på de ansatte, og hvorfor vi har arbeidstidsregler, sier han at det er vanskelig å svare.

– Det var så enorm storm rundt hodet. Det var vanskelig å tenke, bare at søpla skulle tømmes. Jeg la meg med det, og våknet med nasjonale aviser om at søpla fløyt.