– Dersom noen ungdommer har gjort dette blir jeg «pissed»

Hun går med barnevogn utenfor hjemmet sitt i Herslebs gate når NRK treffer på henne. Noen timer tidligere våknet hun til meldinger fra folk som spurte om det gikk bra med henne, etter nye bilbranner for andre natt på rad.

– BLIR PISSED: Helene Rødland Refvik sin bil ble ikke utbrent, men fikk skader.

– Jeg er glad for at det bare er materielle skader, men det er fortsatt ekkelt at dette skjer, sier Helene Rødland Refvik.

Bilen hennes er ikke utbrent, men fikk noen skader langs ene siden. En brann spredte seg til seks biler i gaten, rundt klokka 03.00 om natta.

– Hvis det er påsatt, skjønner jeg ikke hvorfor noen gjør sånt, sier Refvik.

– Hvis det er noen ungdommer som har herja og gjort dette med vilje blir jeg pissed.

Noen timer før brannen i Herslebs gate, sto to biler i brann i Micheletveien i Furuset. Dette er andre døgn på rad med bilbranner, etter brannene på Furuset og Mortensrud natt til tirsdag.

En opptelling NRK har gjort, viser minst ni branner med 18 skadede biler siden 29. mai. I syv av brannene har politiet sagt at de mistenker at bilene kan være påtent.

Politiet etterforsker nå et større antall branner i Oslo de siste ukene. De leter etter mønster og likhetstrekk bak brannene.

Les også: Tre branner trolig påsatt på Vestli BARNESETE: Seks biler tok fyr i Herlebs gate natt til onsdag. Flere biler fikk mindre skader. Flere naboer forteller om mye bråk og flere høye smell i løpet av natten.

Etterforskningen

– Vi har ingen opplysningar som tilsier at det skulle være ungdommer som står bak, sier seksjonssjef i politiet, Rune Skjold.

Ingen personer er pågrepet eller mistenkt i saken. Politiet etterlyser en hvit BMW sett kjørende bra fra brannstedet på Furuset natt til onsdag.

Ingen av brannene skal være fanget opp på overvåkningskamera. Seksjonsleder Rune Skjold sier politiet ikke kan slå fast at bilene er påtent.

– Vi etterforsker det som enkeltstående tilfeller. Så langt ser vi ingen sammenheng mellom brannene, men det har vært flere enn vanlig, sier Skjold.

Politiet kan ikke slå fast at brannene er påsatt, men de mistenker det basert på antallet bilbranner de siste ukene. I tillegg oppstår brannene om natten, mens bilene står parkert og ikke har vært i bruk.

– Det er som regel noen årsaker som går igjen for bilbranner. Det er at noen tenner på bilen for å hevne seg på noen, eller for forsikringsbedrageri. Men så kan det også være tekniske årsaker med bilen, sier Skjold.

– Har dere noen grunn til å tro at brannene har vært målrettet mot enkeltpersoner, som eiere av bilene?

– Nei, vi har ingen opplysninger som tilsier det, sier Skjold.

BRANNSLUKKING: Naboene våknet til bråk og smell. De fikk beskjed om å lukke vinduer på grunn av mye røyk, forteller naboer til NRK. Foto: Privat, Knut-Edmund Furu

Naboer hørte bråk

PASSET PÅ BILEN: - Ironisk nok hadde jeg fått bilen for å passe på den mens faren min er på ferie, forklarer Mai El-khatib. Foto: Trude Furuly

Flere naboer forteller at de hørte bråk i timene før brannene. 25 år gamle Mai El-Khatib hørte støy fra noen ungdommer som spilte fotball i gata, og noen som ruset motoren sin.

Da hun våknet var farens bil utbrent, en bil hun skulle passe på mens han dro på ferie.

– Det kom som et sjokk og jeg ble trist. Jeg hadde plassert den her for at den skulle være trygg. Jeg ble helt satt ut og sjokkert, sier El-khatib.

Det skal ha vært flere store smell og høye flammer, før brannvesenet raskt fikk slukket brannene.

– Vi vet ikke hva som har hendt her, men jeg blir frustrert dersom det er noen som har gjort dette. Jeg hadde aldri tenkt at det kunne skje i Oslo, selv om jeg har lest om det som har skjedd i Stockholm, sier 25-åringen.