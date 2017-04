– Brukt kjempekraft for å komme inn

Det var to såkalte klemdører som tyvene åpnet til brillebutikken på Strømmen på Romerike i natt.

– Dørene er åpnet på en finurlig måte, sier operasjonsleder i politiet, Terje Skaftnes.

Marte Linnerud er daglig leder for brillekjeden Synsam på Strømmen. Hun sier det er merker etter innbrudd.

– Det er brukt en kjempekraft for å komme seg inn, sier Marte Linnerud.

Daglig leder i brillebutikken sier at de ikke kommer til å ha full oversikt over hvor mye som er stjålet før tirsdag, men at hun har anslått til politiet at det kan være verdier for mellom 100 000 og 200 000 kroner. Det er hovedsaklig solbriller som er stjålet.

Har video av gjerningsmenn

Politiet fikk beskjed om tyveriet 03.34 natt til 2. påskedag. De har sikret seg en video fra en nabobutikk som viser to menn som passerer klokka 03.05.

– En av karene har mørk og hvit lue. Den andre har hette og en stor bag. Videoen viser også at de to karene går i motsatt retning klokka 03.14.

Her ser vi en av mennene passere en nabobutikk med det politiet mener er en stor bag. Politiet presiserer at de ikke er sikre på at dette er gjerningsmennene. Foto: Overvåkingsbilder / Politiet