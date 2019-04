– Brannfolk vet ikke hvilken kunst som er mest verdt

– Min første tanke var «skjer dette»? Så begynner du å tenke «hva ville jeg gjort hvis jeg var der?» og «hva skulle vi gjort om dette skjedde i Oslo?»

Lars Magne Hovtun i brannvesenet i Oslo. Foto: Trine Bråthen / NRK

Det sier vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun, etter gårsdagens brann i Notre-Dame i Paris.

Da han så bildene av den voldsomme brannen skjønte Hovtun at brannfolka i Paris egentlig var sjanseløse mot flammene.

– Ser ikke forskjell på kunst

Ifølge Hovtun er forebyggende arbeid det viktigste for å unngå branner som den i Paris.

Det er det eierne av bygget som har ansvaret for.

– De må tenke: «Har vi en plan for hva vi skal redde ut først dersom det begynner å brenne?»

– En brannmann ser ikke om kunsten er mye eller lite verdt. Derfor må det lages slike planer, sier Hovtun.

Hemmelige lister

Kulturhistorisk museum har, i tillegg til spesialbygde magasiner, et spesielt skap ved inngangspartiet. Der ligger lister over hvilke gjenstander som skal reddes ut først ved en brann.

– Brannvesenet har nøkler til skapet, så hvis det er brann går de dit, ser på listene og evakuerer i henhold til dem.

Men om det er verdens eneste vikinghjelm fra Gjermundbu i Buskerud, eller deler fra gamle stavkirker som blir reddet ut først, vil ikke museet si noe om.

– Prioriteringslistene er unntatt offentlighet, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Museumsdirektør Håkon Glørstad sier de jobber på spreng med å rehabilitere utsiden av bygget nå for å sikre bygget bedre for framtiden. Foto: Petter Sommer / NRK

– Hvilke kriterier lager dere listene ut fra?

– Vi gjør en vurdering av gjenstandenes kulturhistoriske verdi. Det handler ikke om økonomisk verdi i tradisjonell forstand. Disse gjenstandene er uerstattelige, understreker direktøren.

Brannsikre magasiner

Museet huser gjenstander fra steinalderen og frem til i dag. Vikingskipene på Bygdøy hører også til museet.

– Brannsikring er veldig langt framme i bevisstheten vår, sier Glørstad.

Museet har akkurat fått et nytt magasinbygg på Økern. Det har spesialbygde magasiner med tanke på nettopp brann.

Magasinene har et system som fjerner oksygen fra lufta for å hindre brannutbrudd. Slike systemer er det flere institusjoner som har, for eksempel Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket installerer brannhindrende anlegg i magasinene i Rana og i den nye permanentutstillingen i Oslo. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Men vi har fremdeles store samlinger på lager i sentrum uten slik moderne brannsikring. Der er det mer skummelt. Nå holder vi på å flytte samlingene til Økern, sier Glørstad.

Notre-Dame var under oppussing brannen brøt ut.

Det var også Vikingskipshuset i 1975.

– Det tok fyr i taket de holdt på å reparere. Arkitekten hadde lagt inn et betonghvelv under taket og det holdt heldigvis. Så skipene overlevde, sier museumsdirektøren.